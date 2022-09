Inklusive Super Bowl: RTL überträgt künftig NFL-Spiele

#20: NFL Preview – Im Westen nix Neues? AFC & NFC West

Letzte Runde unserer Division Previews in der NFL: In der neuen Folge „Icing the kicker“ blicken Daniel, André und Kucze auf die AFC West und NFC West. Die AFC West mit den Quarterbacks Patrick Mahomes, Justin Herbert, Derek Carr und neuerdings auch noch Russell Wilson gilt als die beste Division der gesamten Liga. Hält sie, was sie verspricht? Geht der Titel erneut an die Kansas City Chiefs? Wir liefern anhand steiler Thesen die Antworten. In der NFC West gibt’s einen ganz klaren Favoriten: Die Los Angeles Rams, Titelverteidiger der Super Bowl Trophy. Werden sie den hohen Erwartungen gerecht? Was ist von den 49ers und Cardinals zu erwarten? Auch hier schauen wir mit Hilfe von steilen Thesen in die Glaskugel. WICHTIGE INFO: „Icing the kicker“ gibt’s ab sofort wieder wöchentlich! Jeden Donnerstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire