Inklusive Sesko: Slowenien-Coach Kek nominiert 30 Spieler

Auch Slowenien hat seinen vorläufigen EM-Kader bekanntgegeben. Mit dabei ist natürlich Leipzigs Benjamin Sesko.

Es war ein beeindruckender Endspurt von Benjamin Sesko. In den vergangenen sieben Bundesligaspielen traf der Slowene jedes Mal und kam für RB Leipzig am Ende auf 14 Tore in 31 Spielen. Und das, obwohl der 20-Jährige 14-mal nur eingewechselt worden war.

Natürlich schaffte es Sesko auch in den vorläufigen Kader der Slowenen, der 30 Spieler umfasst. Vier Akteure werden also noch weichen müssen. Ein namhafter Akteur steht im Tor, Jan Oblak von Atletico Madrid gehört zu den Leistungsträgern.

Das Casting beginnt in der kommenden Woche, dann beginnt Slowenien den letzten Teil seiner Vorbereitungen auf die Europameisterschaft am Mittwoch, den 29. Mai, mit einem Treffen in Brdo pri Kranju. Slowenien wird seine letzten Vorbereitungsspiele gegen Armenien am 4. Juni und vier Tage später gegen Bulgarien bestreiten.

Bei der EM trifft das Team von Trainer Matjaz Kek in der Gruppe C auf Dänemark, Serbien und Serbien.