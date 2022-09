Inklusive Kaufoption und -verpflichtung: Bologna leiht Posch aus

Wie erwartet hat Stefan Posch die TSG Hoffenheim verlassen und sich dem FC Bologna angeschlossen. Der Serie-A-Klub kann sich eine längerfristige Zusammenarbeit vorstellen.

Wie die Hoffenheimer am letzten Tag des Sommer-Transferfensters mitteilten, "wechselt Posch mit sofortiger Wirkung bis Saisonende auf Leihbasis zum italienischen Erstligisten FC Bologna". Der Leihvertrag gilt bis zum Saisonende.

Allerdings haben sich die Italiener eine Kaufoption in dem Leihgeschäft gesichert. Und nicht nur dies: Unter bestimmten Bedingungen greift sogar eine Verpflichtung zum Kauf. Welche Voraussetzungen dafür aber erfüllt sein müssen, wurde nicht überliefert.

Posch wechselte bereits als Jugendlicher 2015 in die Akademie der TSG. 2017 feierte er sein Profidebüt und etablierte sich als Stammkraft in der Defensive der Kraichgauer. Insgesamt kam er in 126 Pflichtspielen für Hoffenheim zum Einsatz. Sein Vertrag beim Bundesligisten hat noch eine Laufzeit bis Juni 2024.

Posch trifft auf Zirkzee

Beim FC Bologna wird Posch auch auf einen Bekannten aus der Bundesliga treffen: Denn die Rossoblu haben erst am Dienstag Angreifer Joshua Zirkzee vom FC Bayern München verpflichtet. Allerdings besitzt bei diesem Transfer der deutsche Meister eine Rückholoption.