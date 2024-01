Inklusive Kaufoption: Fortuna leiht Nürnbergs Daferner aus

Fortuna Düsseldorf leiht Christoph Daferner bis Saisonende aus. Der 25-jährige Stürmer war beim 1. FC Nürnberg zuletzt außen vor und kam in der laufenden Spielzeit nur in fünf Pflichtspielen zum Einsatz. Nun will er beim Tabellen-Fünften der 2. Bundesliga, der sich zudem eine Kaufoption sicherte, die Chance nutzen, in die Verfassung früherer Tage zurückzufinden.