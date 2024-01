Inklusive Kaufoption: Demaku wechselt leihweise zu Altach

Der SK Sturm Graz hat Mittelfeldspieler Vesel Demaku leihweise an den SCR Altach abgegeben. Die Vorarlberger verfügen nach Saisonende auch über eine Kaufoption.

Mittelfeldspieler Vesel Demaku wird im Frühjahr für den SCR Altach auflaufen. Wie die Vorarlberger und der SK Sturm Graz am Montagnachmittag mitteilten, wechselt der 23-Jährige vom amtierenden österreichischen Cupsieger leihweise ins Ländle. Die Altacher verfügen nach Saisonende zudem über eine Kaufoption für Demaku.

"Ich freue mich sehr auf die Zeit in Altach. Die Auswärtsspiele im Schnabelholz habe ich immer als sehr stimmungsvoll wahrgenommen und freue mich jetzt, selbst das SCRA-Trikot zu tragen", erklärte Demaku in einer Aussendung. "Ich bin überzeugt davon, dass wir viel Qualität im Kader haben und bin hochmotiviert, gemeinsam mit der Mannschaft im Frühjahr anzugreifen."

Demaku nur für Sturm II im Einsatz

Bei Sturm lief es für Demaku nicht nach Wunsch. Der ehemalige U-21-Teamspieler Österreichs konnte sich nach seinem Wechsel von der Wiener Austria in die Steiermark im Sommer 2022 nie einen Stammplatz erarbeiten und wurde bereits im Frühjahr des Vorjahres innerhalb der Liga an Austria Klagenfurt verliehen. In der laufenden Saison lief Demaku ausschließlich für Sturm II in der 2. Liga auf.

"Vesel Demaku ist ein immer noch junger Spieler, der über ausgezeichnete Anlagen verfügt. Nach seiner Verletzungspause hat er im Herbst starke Leistungen für Sturm II gezeigt und dort als absoluter Führungsspieler agiert. Nun soll er aber wieder Spielpraxis auf höchstem österreichischen Niveau sammeln, welche er in Altach hoffentlich bekommen wird", meinte Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Lesen Sie auch: Stammspieler Gugganig verlängert in Altach