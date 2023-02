Inklusive Kartbahn im Stadion: Formel 1 kooperiert mit Tottenham

Premier-League Klub Tottenham Hotspur geht eine auf 15 Jahre angelegte strategische Partnerschaft mit der Formel 1 ein.

Im Rahmen der Kooperation des Fußball-Klubs mit der Rennserie wird im Stadion der Spurs, genauer gesagt unterhalb der Südtribüne, die längste Indoor-Kartbahn in Großbritannien gebaut. Sie soll bereits im Herbst diesen Jahres eröffnet werden. Der Champions-League-Achtelfinalist aus London und die Rennsport-Serie wollen auch bei den Themen Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung zusammenarbeiten. Dies gaben die Londoner und die Motorsport-Königsklasse am Dienstag bekannt.

Talente finden und fördern

Ziel sei es, eine "neue Generation von Motorsport-Talenten" ausfindig zu machen und sie zu fördern, heißt es in dem gemeinsamen Statement. Auf der Kartstrecke, die allgemein als wichtigste Einstiegsebene für Motorsportler gilt, sollen künftig auch Meisterschaftsrennen ausgetragen werden.

Man werde gemeinsam Bildungsaktivitäten für Schulen anbieten, um junge Menschen aus der Umgebung für den Motorsport zu begeistern und auch Karrieremöglichkeiten in Bereichen wie Ingenieurwesen und Softwareentwicklung aufzuzeigen.

Das kicker-Sonderheft Motorsport - Jetzt versandkostenfrei vorbestellen

"Während wir unseren Sport weiter ausbauen, ermöglicht uns die Partnerschaft mit weltbekannten Marken wie Tottenham Hotspur, die Formel 1 und den Motorsport einem neuen und vielfältigeren Publikum zugänglich zu machen", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Gleichzeitig könnte Tottenham Hotspur vom Boom der Formel 1 profitieren.

Am Sonntag startet die Formel-1-Saison

Die neue Formel-1-Saison, die 23 Rennen umfassen wird, startet am 5. März mit dem Grand Prix von Bahrain in Manama-Sakhir. Saisonfinale ist am 26. November in Abu Dhabi.