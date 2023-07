Inklusive "Hybridrasen": Allianz-Arena wird modernisiert

Während der Sommerpause werden in der Allianz-Arena Modernisierungsarbeiten vorgenommen. Unter anderem erhält eine neue Rasenform Einzug.

Der FC Bayern verkündete die Arbeiten am Mittwoch auf seiner Website und gab bekannt, dass damit bereits nach dem letzten Heimspiel der vergangenen Saison, dem 1:3 gegen RB Leipzig, begonnen worden sei. Größte Veränderung ist die Tatsache, dass künftig kein reiner Naturrasen mehr auf dem Spielfeld liegen wird, sondern ein sogenannter "Hybridrasen".

"Es ist ein Teppich, auf dem bereits Kunststofffasern stehen. Dazwischen wird Naturgras angesät", wird Jürgen Muth, der Geschäftsführer der Allianz Arena München Stadion GmbH, in der Vereinsmitteilung zitiert. "Er vereint die Vorteile eines Naturrasens mit der Qualität eines Hybridrasens." Hintergrund der Änderung sei, dass man in der abgelaufenen Saison "nicht zufrieden mit der Rasenqualität" gewesen sei. In der Vergangenheit war schon einmal Hybridrasen in der Allianz-Arena verlegt worden, dieser hatte sich allerdings nicht bewährt. Nun wird mit einem neuen System gearbeitet.

Tuchel darf sich über neuen Raum freuen

Darüber hinaus wird bei den Modernisierungsarbeiten der Mannschaftsbereich des FC Bayern erweitert. Unter anderem darf sich Chefcoach Thomas Tuchel über einen neuen Trainer-Raum freuen, seine Assistenztrainer über neue Umkleiden. Dazu muss die beim Bau für den TSV 1860 geplante zweite Heimkabine weichen.

Auch an den Zuschauerrängen wird gearbeitet. So werden die Ecken der Nordkurve in reine Stehplatzbereiche umgewandelt, die mittleren Blöcke der Kurve hingegen in reine Sitzplatzbereiche. In den Sitzplatzbereichen der Nordkurve wurde Platz für rund 1000 bisherige Stehplatz-Dauerkartenbesitzer geschaffen, die den Wunsch nach einem Sitzplatz geäußert hatten. Die oberen zwei Sitzplatzreihen in diesem Bereich entfallen hingegen, um zusätzliche Plätze für Rollstuhlfahrer zu schaffen. Die Gesamtkapazität der Arena bleibt bei 75.000.

Die Umbaumaßnahmen geschehen auch im Hinblick auf die großen Spiele, die die Allianz-Arena erwartet. Bei der EM 2024 werden vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Halbfinale in München ausgetragen, 2025 findet das Champions-League-Finale in der Arena statt.