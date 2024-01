Inklusive Eredivisie-Erfahrung: SG Barockstadt verpflichtet Essers

Die SG Barockstadt hat den Niederländer Clint Essers unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige war seit dem vergangenen Sommer vereinslos und kann in seiner Laufbahn auf 37 Spiele in der holländischen Eredivisie zurückblicken. Bei den Fuldaern soll auf der rechten Außenbahn sowie in der Mittelfeldzentrale zum Einsatz kommen.