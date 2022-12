Inklusive "Big Fish": Schindler feiert Premierensieg im "Ally Pally"

Martin Schindler hat im vierten Versuch erstmals einen Sieg im "Ally Pally" errungen: "The Wall" steigerte sich nach Martin Lukemans Satzausgleich, checkte als erster Spieler bei der laufenden WM die 170 und nutzte gleich seinen ersten Matchdart zum 3:1-Erfolg.

Bei den Darts-Weltmeisterschaften 2018, 2019 und 2022 verlor Martin Schindler seine Erstrunden-Partien - dementsprechend groß war bei seiner vierten Teilnahme die Sehnsucht nach dem ersten Sieg im "Ally Pally". In diesem Jahr überging "The Wall" erstmals die 1. Runde, da er als 29. der Order of Merit für die 2. Runde gesetzt war.

Bereits vor seinem Auftaktmatch gegen Martin Lukeman musste Schindler aber einen Schreckmoment überstehen: Da sein Flug am Donnerstagmorgen gestrichen wurde, buchte er kurzfristig einen neuen, doch dabei ging sein Gepäck verloren - samt seiner Pfeile. Wie er selbst auf Instagram mitteilte, stellte der britische Dartshop Darts GB ihm aber ein Set seiner Darts zur Verfügung. Im Spiel am Freitag konnte er auch auf sein Set zurückgreifen, das er aus Deutschland mitgebracht hatte, weil der Koffer seines Managers aufgetaucht war.

Ersten zwei Sätze gehen über die volle Distanz

Doch nun zum Spiel: Zunächst fand der 26-Jährige nicht gut in die Partie. Zwar sicherte er sich das erste Leg, überzeugend spielte Schindler im ersten Satz aber nicht (Average von 84,04), sodass Lukeman die beiden folgenden Legs für sich entschied. Durch ein Re-Break rettete sich der Deutsche in den Entscheidungssatz. Dort warf er sich mit einer 140 im richtigen Moment tief in den Finish-Bereich, verpasste dann aber sowohl Tops als auch die Doppel-10. Weil Lukeman aber die Doppel-9 nicht traf, kehrte "The Wall" nochmal an Oche zurück und checkte letztendlich die Doppel-2 zum Satzgewinn.

Im zweiten Satz ging es vielversprechend für den 29. der Weltrangliste los. Mit zwölf Darts breakte Schindler den 37-Jährigen. Doch "Smash" kam zum Re-Break. Im Anschluss gaben beide erneut ihre Anwurflegs ab - daher entschied wieder das fünfte Leg den Satz. Diesmal behielt aber der Engländer, der von den Fans immer wieder angefeuert wurde, die Oberhand, weil er viel besser scorte: Er konnte sich sogar erlauben, drei Satzdarts zu vergeben. Damit gab es in allen fünf Legs des Satzes ein Break.

Schindler bucht durch Steigerung das Drittrunden-Ticket

Vom Satzausgleich ließ sich "The Wall" nicht beirren - ganz im Gegenteil: Im dritten Satz schraubte er sein Scoring nach oben (Average von 101,08 im 3. Set) und sicherte sich gleich das erste Leg. Anschließend brachten beide ihre Anwurflegs durch. Im vierten Leg ließ es Schindler dann ordentlich krachen: Er checkte als erster Spieler der diesjährigen WM den Big Fish aus.

Das Selbstvertrauen nahm er in das vierte Set mit, ließ der 170 gleich eine 180 folgen und breakte Lukeman - die Entscheidung: Schindler brachte seine zwei Anwurflegs souverän durch (nutzte gleich den ersten Matchdart zu seinem Premierensieg im Ally Pally). Er gewann die Partie mit dem besten Average, den er jemals bei der WM gespielt hat (93,04).

Nun wartet auf ihn in der 3. Runde einer der WM-Favoriten. Am kommenden Mittwoch trifft "The Wall" in der Abend-Session auf den 4. der Order of Merit und den diesjährigen Grand-Slam-of-Darts-Sieger, Michael Smith.