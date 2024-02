Inklusive Bahnrekord: Ammour-Brüder feiern EM-Titel im Zweierbob

24 Stunden nach seinem ersten Weltcupsieg hat Adam Ammour sich zum Europameister im Zweierbob gekürt. Der 22-Jährige stellte gemeinsam mit seinem Bruder Issam im zweiten Finallauf in Sigulda einen Bahnrekord auf und sprang dadurch noch auf den ersten Rang.

Nach seinem Premierensieg im Weltcup hat Adam Ammour vom BRC Thüringen nachgelegt und am Sonntag den EM-Titel mit seinem älteren Bruder Issam im Zweierbob gewonnen. Im zweiten Finallauf raste er im lettischen Sigulda in 48,83 Sekunden zum Bahnrekord und verwies den Schweizer Michael Vogt mit 0,06 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritter mit nur einer Hundertstelsekunde Rückstand auf Silber wurde Weltmeister und Titelverteidiger Johannes Lochner, der erstmals in diesem Winter Anschieber Erec Bruckert im Schlitten hatte.

Der zweimalige Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich vom BSC Sachsen Oberbärenburg, der erstmals mit dem Magdeburger Tim Becker fuhr, landete nur auf Rang vier. Zudem verlor er seinen im Jahr 2020 mit Alexander Schüller aufgestellten Bahnrekord (49,19 Sekunden).

Besser hätte man sich das Wochenende nicht vorstellen können. Adam Ammour

"Besser hätte man sich das Wochenende nicht vorstellen können. Am Ende war es noch Trackrekord. Und ich war mit meinem Bruder am Start, da fühlt es sich noch mal besser an", sagte der erst 22 Jahre alte Ammour, der seine sportliche Karriere als Turner begann. 24 Stunden vorher hatte er mit Abschieber Benedikt Hertel den ersten Weltcupsieg seiner Karriere eingefahren.

Lochner freut sich auf die Pause

Friedrich war im ersten Rennen Dritter vor Lochner. "Ich bin froh, dass es vorbei ist, mein Körper braucht jetzt mal eine Pause. Ammour hat absolut verdient gewonnen", sagte der für Stuttgart startende Berchtesgadener, während Friedrich bilanzierte: "Wir haben viel getestet, auch nicht mit der Topcrew geschoben und hinsichtlich WM viel herausgefunden."

Zuvor hatte Peking-Olympiasiegerin Laura Nolte mit ihrem dritten Weltcupsieg den EM-Titel im Zweierbob geholt. Mit Anschieberin Neele Schuten verwies sie Weltmeisterin Kim Kalicki, die das Rennen am Freitag gewonnen hatte, auf Rang zwei. Kalicki fuhr diesmal mit Anabel Galander.

Monobob-Europameisterin Lisa Buckwitz kam mit Vanessa Mark hinter dem Schweizer Duo Melanie Hasler und Mara Morell auf Platz vier. "Ich bin richtig, richtig zufrieden. Es war eine super anstrengende Woche. Ich bin froh, dass es endlich Klick gemacht hat auf der Bahn hier", sagte Nolte.