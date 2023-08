Iniesta zieht es in die Wüste - doch nicht nach Saudi-Arabien

Andres Iniesta hat noch immer nicht genug: Der 39-jährige Offensivspieler wechselt zum zweiten Mal in seiner Profilaufbahn den Verein. Nach dem Abenteuer Japan zieht es Iniesta nun in die Vereinigte Arabische Emirate.

Er ist einer der größten Fußballer seiner Zeit: Andres Iniesta. Der Spanier wurde mit seinem Jugendverein FC Barcelona nicht nur neunmal Meister in La Liga, er gewann auch zahlreiche Pokale - neben vier Champions-League-Trophäen und sechs Triumphen in der Copa del Rey mit Barça triumphierte der zentrale Mittelfeldspieler zweimal bei einer EM (2008, 2012) und einmal bei einer WM (2010).

Die Weltmeisterschaft hat La Roja sogar Iniesta, dem Siegtorschützen im damaligen Finale gegen die Niederlande (1:0 n.V.), zu verdanken. Abdanken will Iniesta, einst kongenialer Parter von Xavi, derweil trotz seines fortgeschrittenen Alters noch immer nicht.

Aufsteiger Emirates Ras Al-Khaima macht das Rennen

Denn die legendäre Nummer 8, die in Japan bei Vissel Kobe rund fünf Jahre unter Vertrag stand und zuvor über 600 Spiele für Barcelona absolviert hatte, hat einen neuen Verein: Emirates Ras Al-Khaima, ein Ersliga-Aufsteiger aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

In der Wüste, aber eben nicht wie so viele andere Spieler in Saudi-Arabien, hat Iniesta also einen Vertrag erhalten, obwohl er bei Vissel Kobe zuletzt kaum noch eingesetzt worden war. Nachdem sein neuer Klub bereits in der Nacht auf Dienstag ein Video des 131-maligen spanischen Nationalspielers, wie er am Flughafen von Vereinsoffiziellen in Empfang genommen wird, gepostet hatte, bestätigte Iniesta den Transfer am Mittwoch.

Iniesta versprüht "wie immer Enthusiasmus"

Via sozialer Medien ließ die spanische Legende verlauten: "Neuer Verein, neue Herausforderung". Doch: "Derselbe Enthusiasmus wie immer." Iniesta will es also weiterhin allen zeigen.