Ingvartsen: "Das Tor gegen Gladbach ist wichtig für mich"

Mainz gelang gegen Mönchengladbach trotz des Ausfalls von zwei Stürmern ein 4:0. In den sieben Bundesligaspielen nach der Winterpause schoss das Team bereits 18 Tore - fast so viele wie der BVB.

Nachdem Mainz als Tabellenzehnter überwinterte, ist die Mannschaft in der Jahrestabelle 2023 mit vier Siegen und einem Unentschieden aktuell Vierter. In sieben Spielen schoss der FSV nur ein Tor weniger als in 15 Partien vor der Winterpause. Der 27-jährige Marcus Ingvartsen trug mit vier Treffern, darunter drei verwandelten Elfmetern, zum Aufschwung bei.



Herr Ingvartsen, warum trifft Mainz 2023 deutlich mehr als vor der Winterpause?

Wir sind effizienter geworden, es treffen viele verschiedene Spieler, nicht nur wir Stürmer. Ein Grund ist unsere Defensivorganisation, wir gewinnen die Bälle oft viel höher im Feld. Nach dem Ballgewinn schalten wir schnell um und sind zielstrebig vor dem Tor. Insgesamt kreieren wir mehr Chancen.



Drei Ihrer vier Tore im neuen Jahr haben Sie per Elfmeter erzielt, was ist das Erfolgsgeheimnis?

Beim Elfmeterschießen ist das Mindset wichtig. Seit meiner Jugend schieße ich Elfmeter und habe daher schon eine Menge Übung. Am Ende ist es ein mentales Ding, deshalb ist es auch Training so viel einfacher als im Spiel. Es ist wichtig, beim Schuss ruhig zu bleiben und sich weder durch den Gegner noch durch die Kulisse beeinflussen zu lassen. Ich fokussiere mich auf meine Atmung, bereite meinen Körper und meine Gedanken auf die Situation vor. Und schließlich vertraue ich auf meine Fähigkeiten.

Schießen Sie alle Elfmeter in Mainz?

Es gibt keine festgelegte Reihenfolge. Wir haben einige Spieler, die gut darin sind. Es hängt auch immer davon ab, wie man sich gerade fühlt. Aufgrund der zuletzt verwandelten Elfmeter fühle ich mich logischerweise ziemlich sicher, wenn ich antrete. Aber es kann auch immer sein, dass so ein Gefühl während des Spiels vorher verloren geht, dann sollte ein anderer Spieler antreten.

Sind Ihnen Elfmetertore wichtiger als Treffer aus dem Spiel heraus?

Ein Tor ist ein Tor (lacht), und ich schieße wirklich alle Tore sehr gerne. Gegen Gladbach mal wieder aus dem Spiel heraus zu treffen, war schön und wichtig für mich.

Wie hat der Transfer von Ludovic Ajorque den Konkurrenzkampf im Sturm verändert?

Wir haben alle den Anspruch, von Beginn an zu spielen, und mehr Spieler bedeuten eben mehr Konkurrenzkampf. Wir pushen uns stärker im Training, jeder will in die Startelf kommen. Ich stand vor Gladbach fünf Spiele nicht in der Startformation und will natürlich mehr spielen. Aber ich versuche, mich auf mein Spiel zu konzentrieren und immer und wenn ich die Chance bekomme, zu liefern. Das ist mir gegen Gladbach gelungen, glaube ich.



Was erwarten Sie nach drei Siegen in Folge von der Partie gegen Hoffenheim?

Der Gegner ist in einer schwierigen Situation. Doch gerade vor Heimspielen wollen wir uns noch stärker auf uns selbst fokussieren. Gegen Gladbach lief es speziell in der zweiten Halbzeit sehr gut, wir haben mit immenser Intensität gespielt. Wenn wir das von der ersten Minute an schaffen, werden wir großen Druck auf Hoffenheim ausüben. So wie wir derzeit drauf sind, blicke ich der Partie mit einem guten Gefühl entgegen.