Ingolstadts Schröck droht eine OP

Es läuft nicht rund beim FC Ingolstadt. Der Tabellenletzte der 2. Bundesliga muss nun wohl länger auf Tobias Schröck verzichten. Und auch auf Caniggia Elva können die Schanzer weiter nicht zugreifen.

Ingolstadts Tobias Schröck wird in nächster Zeit nicht die Trainingsjacke ablegen. imago images/Stefan Bösl

Mit dem 0:3 auf Schalke ist das Debüt von Andre Schubert auf der Bank des FC Ingolstadt misslungen. Einer, der da schon fehlte, wird dem neuen Trainer auch in nächster Zeit nicht weiterhelfen können: Tobias Schröck. Der Innenverteidiger, gegen Düsseldorf Kapitän des Aufsteigers, klagte nach dem 1:2 gegen die Fortuna aber über Schmerzen im Adduktorenbereich. Nun muss sich der 28-Jährige, der 36 Zweitliga-, 50 Drittliga- und vier Relegationsspiele für den FCI absolviert hat, wohl in der kommenden Woche einer Operation unterziehen, wie der Klub am Donnerstag mitteilte.

Eine Operation hat Caniggia Elva gerade hinter sich, gab der Zweitligist bekannt. Der Offensivmann musste sich aufgrund einer Knieverletzung unters Messer begeben. Der 25-Jährige, seit Sommer 2019 bei den Schanzern und mit fünf Toren und vier Assists am Aufstieg beteiligt, muss somit weiter auf sein erstes Zweitligaspiel warten.

Auf Schröck und Elva kann Schubert nicht zurückgreifen, auf die zuletzt angeschlagenen Jonatan Kotzke, Thomas Keller, Patrick Sussek und Marc Stendera aber schon. Die sind nach Vereinsangaben "bereits wieder voll ins Teamtraining eingestiegen".