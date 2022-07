Ingolstadts Preißinger für zwei Spiele gesperrt

Der FC Ingolstadt muss zweimal auf den gesperrten Rico Preißinger verzichten.

Das DFB-Sportgericht hat Rico Preißinger "wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner" mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler war in der 90. Minute des Heimspiels gegen die SpVgg Bayreuth (1:0) am Samstag von Schiedsrichter Patrick Kessel (Norheim) des Feldes verwiesen worden, weil er mit gestrecktem und auch hohem Fuß in Gegenspieler Dennis Lippert gerutscht war. Ein kurzer Arbeitstag: Erst in der 79. Minute war Preißinger eingewechselt worden.

Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig. Preißinger verpasst die Auswärtsspiele in Dortmund (7. August) und Osnabrück (10. August).