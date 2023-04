Ingolstadts Keeper Dehler erleidet Mittelfußbruch

Maurice Dehler steht dem FC Ingolstadt für den Rest der Saison nicht zur Verfügung. Der Torhüter erlitt einen Mittelfußbruch.

Wie der Drittligist am Dienstag mitteilte, zog sich Dehler die Verletzung am linken Fuß im Mannschaftstraining der Profis zu. Der 19-Jährige, der vorwiegend im Tor der U 21 steht, werde in den nächsten Tagen operiert und stehe vor einer "langen Pause", heißt es in der Mitteilung. Den Saisonendspurt wird der Keeper demzufolge verpassen.

Dehler wechselte 2019 aus der Jugendabteilung des FC Bayern zum FC Ingolstadt und bildet in dieser Saison gemeinsam mit Marius Funk und Markus Ponath das Torhütergespann der Profis. In der 3. Liga kam er bislang noch nicht zum Einsatz. Für die U 21 absolvierte er in dieser Saison 15 Partien in der Bayernliga Süd.