Ingolstadt verpflichtet ablösefreien Costly

Marcel Costly spielt in der kommenden Saison für den FC Ingolstadt. Die Schanzer gaben die Verpflichtung des Mannheimers am Montag bekannt.

Costly spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten beim SV Waldhof Mannheim. Für die Kurpfälzer lief er in 82 Pflichtspielen auf, dabei gelangen ihm elf Tore und zwölf Vorlagen. "Mit Marcel Costly verstärkt uns ein temporeicher Akteur, der sowohl in der zweit- als auch in der dritthöchsten Spielklasse seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat und aufgrund seiner Fähigkeiten sowie seines weiteren Entwicklungspotenzials perfekt in unser Anforderungsprofil passt", sagt Ingolstadts Sport-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer über den 26-Jährigen in einer Klubmitteilung.

Costly bringt viel Erfahrung mit an die Donau. Der Deutsch-Amerikaner lief über 160-mal in der 3. Liga für Mainz 05, den 1. FC Magdeburg und Mannheim auf. Hinzu kommen 28 Zweitliga-Einsätze im Trikot des FCM.

Beim FCI soll ihm jetzt eine wichtige Rolle bei der Mission "Wiederaufstieg" zukommen. "Ich freue mich riesig auf das anstehende Kapitel beim FC Ingolstadt 04 und möchte nach dem Neustart meinen Teil dazu beitragen, dass wir wieder erfolgreich sind", sagt der Rechtsaußen, der ablösefrei zum FCI kommt.