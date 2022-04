Ingolstadt und Regensburg erledigen Pflichtaufgaben - Dachau stoppt in Garching Sieglosserie

Der TSV Dachau sendet ein Lebenszeichen im Tabellenkeller. Nach 16 Spielen ohne Sieg klappte es in Garching endlich mal wieder. Im Kampf um die Aufstiegsrelegation ließen sich der FC Ingolstadt II und der SSV Jahn Regensburg II nichts zu Schulden kommen.

Nur vier Partien fanden am Wochenende in der Bayernliga Süd statt, der Rest fiel den widrigen Wetterbedingungen zum Opfer. Gespiele wurde unter anderem bei den Profi-Reserven und beim VfR Garching. Bereits am Samstag hatten der FC Ingolstadt 04 II keine Probleme mit Schlusslicht TSV Schwabmünchen. Zur Pause führte der Tabellenzweite bereits 4:0. Meikis (19.) und Senger (20.) stellten binnen 60 Sekunden die 2:0-Führung her. Domislic mit einem Doppelpack (34., 44.) sorgte für den Halbzeitstand. Nach der Pause gelang Karvar (63.) zunächst der Ehrentreffer, ehe Pintidis (71.) und Gashi (90.) das halbe Dutzend vollmachten. Durch den Kantersieg bauen die Jungschanzer ihren Vorsprung auf den Tabellendritten SV Donaustauf, dessen Spiel in Ismaning abgesagt wurde, auf fünf Punkte aus.

Punktgleich mit den Staufern ist nun der SSV Jahn Regensburg II, der sein Heimspiel gegen den TSV Wasserburg ebenfalls souverän gewann und sich auf Platz vier verbessert. Ein Eigentor ebnete dem kleinen Jahn dabei den Weg. Denz lenkte eine Hereingabe von Stowasser in die eigenen Maschen (18.). Sieben Minuten später, die Wasserburger Löwen hatten zwischenzeitlich durch Knauer die Chance zum Ausgleich, erhöhte Bauer nach Schmidt-Vorlage (25.). Anschließend hätte der Jahn gegen ansonsten einfallslose Wasserburger schon früh für deutlichere Verhältnisse sorgen können. Es dauerte bis zur 88. Minute, ehe Schmidt mit einer Einzelleistung endgültig einen Haken hinter die Partie machte - 3:0.

Dachau beendet Garchings Lauf

Im Abstiegskampf bleibt es enorm spannend. Der VfR Garching - zuletzt immerhin viermal ungeschlagen - ließ ausgerechnet gegen Kellerkonkurrent TSV Dachau 1865, der 16-mal in Folge sieglos war, seine Serie reißen. Dachau nutzte im ersten Durchgang seine Möglichkeiten eiskalt aus und führte durch Cekers Kopfball (22.) und Ricters Abstauber (43.) zur Pause mit 2:0. Das schmeckte den Hausherren freilich nicht, die druckvoller aus der Kabine und durch Schön zum Anschlusstreffer kamen (61.). In der Schlussphase war Garching dem Ausgleich sehr nah, letztlich hielt die Defensive der Gastgeber dem aber stand. Garching bleibt damit bei 36 Zählern stehen, während Dachau nun 28 Punkte auf dem Konto hat.

Weiter zittern heißt es auch für den TSV 1860 München II und den TSV Kottern 1874. Beide standen sich am Sonntag in einem kampfbetonten Spiel gegenüber. Und beide können mit dem 2:2-Remis eigentlich nicht zufrieden sein. Die Junglöwen, weil sie zweimal in Führung gingen und einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt verpassten. Und die Allgäuer, weil sie im zweiten Durchgang, nachdem Rother in der 64. Minute die gelb-rote Karte sah, fast eine halbe Stunde in Überzahl agierten, daraus aber keinen Profit schlugen und ebenfalls wichtige Punkte in München liegen ließen. Die Drittliga-Reserve liegt nun fünf Punkte vor der Gefahrenzone, Kottern dagegen mit 31 Zählern weiter mitten drin.