Ingolstadt und Nürnberg mit Abwehrsorgen - Rheinland-Teams im Vorteil?

Am Dienstag startet die DEL in die K.-o.-Phase. In einer kurzen Qualifikationsrunde im Modus von bis zu drei Partien bis Freitag spielen Ingolstadt und Köln sowie Nürnberg und Düsseldorf die letzten beiden Viertelfinalteilnehmer aus. Eine Vorschau ...

ERC Ingolstadt (7.) - Kölner Haie (10.)

Die Ausgangslage: Kurioserweise begegneten sich beide Teams bereits am Sonntag, dem finalen 60. Hauptrunden-Spieltag dort, wo es am Dienstagabend um 19.30 Uhr auch zu Spiel eins kommen wird: Der Kölner Arena. Dank des 0:0 nach 60 Minuten jubelten die Haie und ihre Fans bereits vor dem entscheidenden 1:0 von Landon Ferraro in der Overtime.

Nach gutem Saisonstart hatten die Haie zuvor selbst die Qualifikationsrunde beinahe noch verspielt. Auf und ab ging es auch bei den Oberbayern, die sich - ähnlich wie Köln - nach rasanter Talfahrt in der zweiten Saisonhälfte erst in den letzten Wochen wieder ein wenig fingen.

Die Hauptrunde: 2:3 (OT), 2:5, 3:2 (OT), 0:1 (OT).

Das Personal: Köln bangte am Sonntag während der Partie kurz um Stürmer Ferraro, der sich offenbar am Bein wehgetan hatte und von Mitspielern zur Bank begleitet worden war. Doch der Kanadier kehrte schnell auf das Eis zurück. Ansonsten sind die Domstädter nahezu komplett.

Ingolstadt dagegen hat ein enormes Abwehrproblem: Denn mit US-Olympia-Teilnehmer David Warsofsky, Ben Marshall (beide verletzt) sowie Mat Bodie (Infekt) fallen gleich drei der wichtigsten Abwehrspieler aus - ein kaum zu kompensierender Verlust. Mit dem dänischen Nationalspieler Frederik Storm fehlt auch im Angriff ein ganz wichtiger Akteur.

Fazit: Eigentlich wäre Ingolstadt, das über einen der vier besten Angriffe der DEL verfügt, favorisiert. Doch die Haie haben weniger personelle Probleme und gehen mit Euphorie in die K.-o.-Duelle. Wohl nicht zu Unrecht sagt Kölns Coach Uwe Krupp daher: "So wie wir uns jetzt präsentieren, ist die Reise noch nicht vorbei."

Nürnberg Ice Tigers (8.) - Düsseldorfer EG (9.)

Die Ausgangslage: Die Formkurven beider Teams gingen in der letzten Saisonphase ein wenig auseinander. Düsseldorf verlor der letzten vier Saisonspiele - und dies mit einem Torverhältnis von 4:18. In den letzten beiden Hauptrunden-Partien blieb die DEG sogar ohne eigenen Treffer.

Nürnberg gewann dagegen drei der letzten vier Partien und holte auch bei der einzigen Niederlage bei Topteam München zumindest einen Punkt. Allerdings: Alle vier Hauptrunden-Partien zwischen beiden Mannschaften gewann die DEG - ohne dabei auch nur einen Punkt abzugeben.

Die Hauptrunde: 1:3, 1:4, 4:5, 1:2.

Das Personal: Bei den Ice Tigers kassierten im finalen Spiel in Schwenningen mit Marcus Weber, Blake Parlett und Andrew Bodnarchuk gleich drei wichtige Verteidiger eine große Strafe. Zumindest Letzterer fehlt nach der dritten großen Strafe definitiv in Spiel eins der Serie am Dienstag gesperrt. Auch bei den beiden anderen ist eine Sperre zumindest möglich. In Sachen Verletzungen sind die Franken dagegen - bis auf den zuletzt ausgefallenen Center Ryan Stoa - weitgehend gesund.

Bei der DEG bestritt Kapitän Marco Nowak sein letztes Spiel am 27. März, auch Stürmer Brett Olson fehlte zuletzt. Der Einsatz beider ist daher fraglich.

Fazit: Nürnberg geht in besserer Verfassung in die Play-off-Quali, bangt aber um die Spielberechtigung mehrerer Verteidiger. Werden Strafzeiten auch in der kurzen Serie ein Faktor? Denn während die DEG, die schon in den vergangenen beiden Saisons die wenigsten Strafzeiten kassiert hatte, im Schnitt nur gut sieben Minuten pro Spiel auf der Strafbank sitzt, sind es bei Nürnberg fast doppelt so viele.