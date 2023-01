Ingolstadt und die "heiße Aufgabe" beim "besten Team der Liga"

Der Re-Start ist dem FC Ingolstadt missglückt, nun folgt zum Hinrunden-Abschluss das Duell mit Spitzenreiter SV Elversberg. Trainer Rüdiger Rehm warnt.

FCI-Coach Rüdiger Rehm erwartet eine "heiße Aufgabe" in Elversberg. IMAGO/Eibner

Den Start in das neue Jahr hatte sich der FC Ingolstadt mit Sicherheit anders vorgestellt. Mit 1:2 verloren die Schanzer am Montagabend im Absteiger-Duell mit Aue. Somit gab der FCI Punkte im Rennen um den Wiederaufstieg her, und das gegen ein Team, welches um den Klassenerhalt kämpft.

Rehm voll des Lobes für die SVE

Bereits am Samstag wartet auf Ingolstadt nun ein ganz anderes Kaliber: Tabellenführer SV Elversberg fordert das Team von Trainer Rüdiger Rehm (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Dieser erläuterte auf der Spieltags-Pressekonferenz vorab, dass die SVE für ihn weit mehr als nur interessant sei. "Elversberg ist das beste Team der Liga, stellt den besten Sturm und die beste Abwehr. Sie haben einen sehr guten fußballerischen Ansatz", so Rehm.

Um gegen dieses Gesamtpaket anzukommen, müsse der FCI die Räume eng machen und aggressiv agieren. Also anders, als zuletzt gegen die Veilchen. Konkret ist es laut Rehm "wichtig, die Offensive von Elversberg im Zaum zu halten und selbst immer wieder gute Angriffe zu starten".

Im Gegensatz zum ersten Spiel 2023 müsse wieder der "unbedingte Wille in den Zweikämpfen" sichtbar werden. Nur mit defensiver Stabilität und guter Arbeit gegen den Ball sei die "heiße Aufgabe" in Elversberg letztlich zu bewältigen. In Bezug auf die Offensive hat Rehm keine Bedenken.

Bei Ponath und Schröck sieht es gut aus

Gedanken muss der Trainer sich wohl auch nicht mehr um Markus Ponath (fehlte zuletzt erkältet) und den bis vor Kurzem angeschlagenen Tobias Schröck machen. Beide befinden sich wieder im Trainingsbetrieb. Visar Musliu, Thomas Rausch und Patrick Schmidt (alle angeschlagen) dagegen "haben noch individuell trainiert" und könnten es nicht rechtzeitig in den Kader schaffen.

