Ingolstadt: Schubert hat etliche Baustellen

Der FC Ingolstadt trägt nach neun Spieltagen die Rote Laterne und hat jüngst auf die Misere mit einem Trainerwechsel reagiert. Gelingt mit dem neuen Coach Andre Schubert die Trendwende?

Beim Schubert-Debüt auf Schalke war alles wie (fast immer) gehabt: Das 0:3 markierte im neunten Ligaspiel die siebte Pleite bei einem Sieg und einem Remis. Gegen die keineswegs überragend aufspielenden Königsblauen war der FCI fast chancenlos.

Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Offensivleistung der Oberbayern war trotz des Comebacks von Kapitän Stefan Kutschke äußerst überschaubar. "Uns fehlt noch ein Tick Mut und Selbstvertrauen nach vorne", konstatierte Schubert. Doch es hakt nicht nur im Angriff (erst sechs Tore), mit der Defensive (23 Gegentreffer) gibt es eine weitere Baustelle. Das Führungstor im ersten Durchgang durch einen Fernschuss fiel noch in die Kategorie "kann passieren", die Vorentscheidung durch einen Standard sowie Gegentreffer Nummer drei nach individuellem Fehler aber haben sich die Schanzer in jedem Fall selbst zuzuschreiben.

Viel Arbeit also für Schubert, der nun in der Länderspielpause Zeit hat, die Defizite aufzuarbeiten und seine Vorstellungen einzubringen. Am 10. Spieltag steht schließlich eine ganz wichtige Partie an, wenn es gegen Tabellen-15. aus Kiel (acht Punkte) gegen eine Mannschaft geht, gegen die sich Ingolstadt zumindest in der aktuellen Form Chancen ausrechnen darf.

Um im Rhythmus zu bleiben, sammelt der FCI am Freitag (11 Uhr) zudem Spielpraxis, am Valznerweiher ist ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg vereinbart.