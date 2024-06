Ingolstadt schnappt sich Leipzigs Borkowski

Der FC Ingolstadt hat sich die Dienste von Offensivspieler Dennis Borkowski gesichert. Der 22-Jährige kommt von seinem Ausbildungsverein RB Leipzig, für den er jedoch nur vier Spiele bestritt, zu den Oberbayern. Nach einer Leihe zum 1. FC Nürberg war Borkowski in den vergangenen zwei Spielzeiten an Dynamo Dresden verliehen und kam in der abgelaufenen Saison auf 33 Einsätze und 12 Scorerpunkte (sieben Tore, fünf Assists) für die SGD.