Ingolstadt mit Rückenwind: "Am Saisonende ist mehr drin als Platz acht"

Der FC Ingolstadt ist in der 3. Liga wieder in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen. Dafür verantwortlich ist vor allem die starke Offensive der Schanzer, zu der auch Julian Kügel seinen Teil beiträgt.

Ingolstadts Julian Kügel bereitete das 1:0 in Duisburg am vergangenen Spieltag vor. IMAGO/Fotostand

Der FC Ingolstadt hat dank des 2:1-Erfolgs bei Tabellenschlusslicht MSV Duisburg einen großen Sprung um vier Plätze nach vorne in der Tabelle der 3. Liga gemacht - und die Länderspielpause auf Rang acht verbracht. Die bislang eingefahrenen 21 Zähler auf dem Konto haben die Schanzer vor allem ihrer Offensive (27 Treffer) - der zweitbesten der Liga (hinter dem SC Verl mit 34 Toren) - zu verdanken.

Kügel überzeugte Köllner prompt

Maßgeblich beteiligt an dieser Ausbeute ist unter anderem Julian Kügel. Der Angreifer wechselte erst Mitte August von Regionalligist VfB Eichstätt zum FCI, wo er seinen ersten Profivertrag unterschrieb: "Ich bin unglaublich dankbar, dass mir der Trainer, obwohl ich ursprünglich für die U 21 eingeplant war, das Vertrauen schenkt und zuletzt so viel Einsatzzeit gewährt hat", erklärt der Offensivspieler. Überraschend kam die interne Beförderung nicht, da er unter Trainer Michael Köllner bereits die Vorbereitung absolviert hat.

Mit viel Rückenwind ging es für den 26-Jährigen ins erste Heimspiel der Saison gegen Halle (4:0), bei dem er direkt das erste Tor erzielte. Danach wurde es zunächst ruhiger, aber nicht ganz still, um den Stürmer: Insgesamt liegt seine Bilanz bei zwei Treffern und zwei Assists in 14 Spielen. Zuletzt leitete er das 1:0 gegen Duisburg ein.

Auf die Frage Zehner oder Sturmspitze antwortet Kügel: "Generell bin ich recht variabel einsetzbar und spiele da, wo ich gebraucht werde. Einen Tick wohler fühle ich mich jedoch als zweiter Stürmer."

Duell mit Rot-Weiss Essen vor der Brust

Weil das für vergangenen Samstag geplante Verbandspokal-Viertelfinale gegen den Viertligisten Türkgücü München wegen anhaltender Regenfälle abgesagt wurde (Nachholtermin: voraussichtlich im Februar 2024), peilt Kügel einen Heimsieg gegen den Tabellendritten Rot-Weiss Essen (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) an, "um oben in Schlagdistanz zu bleiben". Bei einem weiteren Erfolg könnten die Schanzer sogar bis auf drei Zähler an RWE heranrücken.

Vom Potenzial des Kaders ist er trotz des großen Umbruchs im Sommer und den teils schweren Verletzungen der letzten Wochen überzeugt und glaubt fest daran, dass "am Saisonende mehr drin ist als Platz acht". Vor allem, wenn der Stürmer weiter fleißig Scorer sammelt.