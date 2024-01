Ingolstadt: Mit Mause gegen den Frust

Der FC Ingolstadt will nach dem verpatzten Start ins neue Jahr Wiedergutmachung gegen Preußen Münster am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker). Michael Köllner kann dann auch wieder auf den Toptorjäger setzen.

Wie schon 2022 und 2023 hat der FC Ingolstadt auch in diesem Jahr einen Fehlstart hingelegt. Bei Kellerkind Halle verloren die Schanzer 1:3 - "was uns extrem ärgert", wie Cheftrainer Michael Köllner am Dienstag einräumte. Fehler im Aufbauspiel, keine zwingenden Angriffsaktionen und "unnötige Geschenke" hatte der Oberpfälzer hauptsächlich als Gründe ausgemacht und erwartet entsprechend Besserung und eine Reaktion am Mittwochabend gegen Preußen Münster.

Hoffnung macht, dass mit Jannik Mause der Drittliga-Toptorjäger nach abgesessener Gelb-Sperre und überstandener Erkältung wieder an Bord sein wird. "Wie viele Minuten er spielen kann, werden wir dann sehen", so Köllner. Auch Bryang Kayo (Magen-Darm-Infekt) ist ein Kandidat für den Spieltagskader, fraglich ist noch Pascal Testroet, den Fersenprobleme plagen. Thomas Rausch (Aufbautraining) und Tobias Schröck (Reha) stehen nicht zur Verfügung, das gilt auch für den in dieser Saison dreimal in der 3. Liga eingesetzten Michael Udebuluzor (Asien-Cup).

David Udogu wird den Rest der Saison in der Regionalliga Bayern beim FV Illtertissen verbringen. Dorthin wurde der 20-jährige Abwehrmann (sieben Einsätze in der 3. Liga) verliehen. "Ich wünsche mir, dass er dort nun jede Woche gesetzt ist", sagt Köllner.

Münster: variabel und gefährlich

Dass der FCI nach der ersten Punktspiel-Pleite seit dem 28. Oktober nun wieder einen Sieg gebrauchen könnte, zeigt der Blick auf die Tabelle. Zwar stehen die Schanzer als Tabellensechster mitten im erweiterten Verfolgerfeld, das bis zu Rang 9 (Saarbrücken) reicht. Doch der Relegationsrang ist nun vier Punkte entfernt. Gegner Münster allerdings könnte selbst in die obere Tabellenhälfte aufschließen - und kommt mit dem Rückenwind des Derbysiegs gegen Arminia Bielefeld (2:1).

Und dann ist da ja auch noch das Hinspiel, an das Köllner gleich erinnerte: Am 3. Spieltag der laufenden Saison kassierte der FCI beim Aufsteiger eine 1:3-Schlappe, trotz 1:0-Pausenführung. Die Rechnung gilt es zu begleichen - allerdings mit voller Konzentration statt blinder Wut. Die Adlerträger kommen schließlich mit "gefährlichen Stürmern, einem guten Umschaltspiel" und präsentierten sich in der Vergangenheit variabel zwischen Dreier- und Viererkette. Köllner aber versichert: "Wir sind auf alles vorbereitet."