Ingolstadt: Köllner hofft auf Bech - Rausch wieder im Training

Eine insgesamt enttäuschend verlaufene Saison kann der FC Ingolstadt am Samstag (16.40 Uhr, LIVE! bei kicker) zumindest teilweise retten: Im Finale des bayerischen Landespokals geht es für die Schanzer um die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Michael Köllner will mit dem FC Ingolstadt in den DFB-Pokal. IMAGO/Stefan Bösl

Es geht um einen Titel, stellte Michael Köllner zwei Tage vor dem Final-Duell mit Regionalligist Illertissen klar. Entsprechend heiß sei seine Mannschaft auf das Spiel. Wie der Trainier-Routinier, der die Schanzer im Laufe der Saison übernommen, stabilisiert und zum endgültigen Klassenerhalt geführt hat, das Finale angehen will, weiß er genau: Aktiv sein soll seine Mannschaft, entsprechende Trainingsinhalte bestimmten die Woche nach dem letzten Spieltag in der 3. Liga.

Auch wenn der FCI qua seiner Ligazugehörigkeit favorisiert ist, unterschätzen will Köllner den Gegner aus dem Allgäu nicht, hat dieser doch im laufenden Pokal-Wettbewerb unter anderem die Würzburger Kickers und 1860 München ausgeschaltet. Und auch in der Regionalliga Bayern habe der Klub aus dem Allgäu unter anderem durch eine Serie von neun Spielen mit nur einer Niederlage "die Kurve gekriegt", warnt Ingolstadts Coach.

Personell gehen es die Schanzer mit einem ähnlichen Kader wie im abschließenden Heimspiel gegen Elversberg an. Tobias Bech, einer der strahlenden Lichtblicke in dieser ansonsten düsteren FCI-Saison (13 Tore, fünf Vorlagen), musste zwar unter der Woche krankheitsbedingt etwas kürzertreten, befindet sich aber wieder im Training. Auch der zuletzt am Oberschenkel verletzte Thomas Rausch ist zurück auf dem Übungsplatz.