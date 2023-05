Ingolstadt holt Nijenhuis - Krupp verlängert in Wolfsburg, Klein in Straubing

Vizemeister ERC Ingolstadt hat für die kommende Saison Stürmer Jan Nijenhuis verpflichtet. Olympia-Held Björn Krupp bleibt den Grizzlys Wolfsburg erhalten, und auch Adrian Klein verlängert seinen Vertrag.

Ingolstadt hat sich mit Blick auf die kommende Saison in der Offensive verstärkt: Nijenhuis kommt von den Eisbären Berlin und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Der gebürtige Münchner stammt aus dem Nachwuchs der Adler Mannheim und hat bisher 151 Spiele in der DEL absolviert.

"Jan ist technisch und läuferisch sehr gut ausgebildet. Daher kann man ihn variabel einsetzen, womit er für uns in verschiedenen Rollen wertvoll sein kann", sagte Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan über Nijenhuis, der nach Stationen bei den Grizzlys Wolfsburg und in Berlin noch auf seinen Durchbruch in der DEL wartet.

Nijenhuis will sich endlich in der DEL etablieren

"Ich will mich natürlich in der DEL etablieren und dafür habe ich in Ingolstadt eine sehr gute Perspektive gesehen", sagte Nijenhuis, der einst bei Nachwuchs-Weltmeisterschaften mit dem heutigen NHL-Spieler Tim Stützle gemeinsam auf dem Eis gestanden hatte. In der vergangenen Saison hatte er für die Eisbären und deren Kooperationspartner Lausitzer Füchse in der DEL2 gespielt.

Wolfsburg verlängert mit Krupp

Derweil gab es bei den Grizzlys Wolfsburg eine Vertragsverlängerung zu vermelden: Olympia-Held Krupp bleibt auch in den kommenden beiden Spielzeiten bei den Niedersachen. Der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang 2018 verlängerte sein Arbeitspapier laut Vereinsmitteilung von Dienstag vorzeitig um zwei Jahre bis 2026. Der 32-Jährige spielt mit kurzer Unterbrechung seit 2014 für den Play-off-Halbfinalisten der abgelaufenen Saison.



"Wolfsburg ist über die Jahre mein Zuhause geworden. Wir können mit dieser Mannschaft und der gesamten Organisation in den nächsten Jahren sehr erfolgreiches Eishockey spielen", sagte Krupp. "Es freut mich, dass ich ein Teil davon sein kann."

Straubing bindet einen Junioren-Nationalspieler

Die Straubing Tigers haben den 19-jährigen Klein länger an den Verein gebunden. Der Junioren-Nationalspieler geht nach der Vertragsverlängerung in seine vierte Spielzeit für die Niederbayern. In der vergangenen Saison absolvierte der Verteidiger 33 Partien für Straubing. "Wir freuen uns, dass er seinen Weg bei uns fortsetzen möchte und wir Adrian weiter fördern können", äußerte Straubings Sportchef Jason Dunham am Dienstag zur Weiterverpflichtung von Klein.