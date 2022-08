Ingolstadt hadert mit dem Schiedsrichter und sich selbst

Nach der ersten Saison-Niederlage ärgert man sich beim FC Ingolstadt vor allem über sich selbst. Eine Schiedsrichterentscheidung vor dem dritten Gegentreffer sorgt allerdings auch für Diskussionen.

Trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung musste der FC Ingolstadt die erste Saisonniederlage hinnehmen. Gegen den SV Wehen Wiesbaden, den ehemaligen Verein von Schanzer-Coach Rüdiger Rehm, setzte es eine 2:3-Heimniederlage. "Es war klar, dass wir nicht ohne Niederlage durch die Saison marschieren, aber heute hätte es nicht sein dürfen", ärgerte sich der 43-Jährige im Interview mit "Magenta-Sport" nach der Partie.

Nach dem zweiten Doppelpack von Tobias Bech in Serie befand sich der FCI schon in Hälfte eins auf der Siegerstraße, bevor Gürleyen nach einem Standard kurz vor der Pause verkürzte. In der zweiten Hälfte brach Ingolstadt ein, Hollerbach erzielte zunächst den Ausgleich, ehe Mrowca erneut nach einer Ecke den Endstand besorgte. "Wir waren heute einfach nicht griffig genug", analysierte Rehm. Der Gegner sei seiner Mannschaft vor allem in den "in den individuellen Duellen" bei Standardsituationen überlegen gewesen. "Wir müssen analysieren, woran das lag und dann werden wir auch wieder nach vorne schauen", erklärte Rehm.

Funk: "Dann tut es mir leid"

Eine Szene erregte die Gemüter der Schanzer aber besonders: In der 72. Minute fing Torhüter Marius Funk eine Flanke vermeintlich im Toraus aus der Luft, doch das sahen Schiedsrichter Florian Exner und sein Team anders: Bei der resultierenden Ecke traf Mrowca mit Hilfe des Pfostens und einem unglücklichen Abpraller zum 3:2-Endstand. "Ich kann mir nicht erklären, wie der Eckball, der zum dritten Gegentreffer geführt hat, zustande kam", sagte Rehm und analysierte im Anschluss die Fernsehbilder. "Meiner Meinung nach ist der Ball schon im Aus", lautete das Urteil des Fußballlehrers, der sein Team dennoch für die Niederlage verantwortlich machte. "Die Schiedsrichter helfen uns zurzeit nicht, deshalb müssen wir uns an die eigene Nase fassen und besser spielen", so Rehm weiter.

Deutlich emotionaler wurde da schon der Protagonist des Ganzen: "Für mich ist der Ball mindestens einen halben Meter im Toraus. Das sollte man als Linienrichter in der 3. Liga sehen", redete sich Funk in Rage, nachdem er die Bilder noch einmal gesehen hatte. "Der Schiedsrichter ist dafür zuständig, dass das Spiel eine klare Leitung hat. Wenn ich dann so eine Situation sehe, die auch noch spielentscheidend ist, dann tut es mir leid", hielt Funk sich noch im Zaum.