Ingolstadt geht die Mission Wiederaufstieg mit Rehm an

Der FC Ingolstadt muss nach nur einem Jahr in der 2. Liga wieder eine Etage tiefer antreten. Die Oberbayern setzen bei der Mission Wiederaufstieg weiter auf Trainer Rüdiger Rehm.

Der FC Ingolstadt setzt auch in der 3. Liga auf Trainer Rüdiger Rehm. IMAGO/Stefan Bösl

Der Abstieg von Aufsteiger FC Ingolstadt ist besiegelt, es wird einschneidende Veränderungen bei den Oberbayern geben. Eine Konstante aber bleibt: "Rüdiger Rehm ist auf jeden Fall der Trainer für die neue Saison. Es wird einen Riesenumbruch geben, das wissen wir alle", sagte Ingolstadts Vorstandsvorsitzender Peter Jackwerth dem "Donaukurier".

Rehm hatte Anfang Dezember die Nachfolge von André Schubert angetreten, konnte den erneuten Gang in die 3. Liga aber nicht mehr abwenden.

FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer erklärte bereits vor Jackwerth, dass er in der neuen Saison weiter auf Rehm und Sportdirektor Malte Metzelder setzen werde.

"Unser Wille ist es, gleich wieder aufzusteigen"

Die Oberbayern möchten so schnell wie möglich zurück ins Unterhaus. "Unser Wunsch und Wille ist es, gleich wieder aufzusteigen. Den Druck machen wir auch mit den Möglichkeiten, die wir haben. Aber nicht zeitlich gesehen. Ich kann ja nicht sagen: Wir steigen im ersten Jahr sofort wieder auf, und dann klappt das", sagte Jackwerth, "so einfach ist das nicht. Dortmund will auch jedes Jahr Deutscher Meister werden, da steht nur ein Klub im Weg."

"Ohne Audi wären wir fast nicht überlebensfähig"

Der 64-Jährige sprach von einer "fürchterlichen Saison", die den Verein auch finanziell teuer zu stehen komme. Die 3. Liga sei schwierig, "weil unsere ganze Infrastruktur - die erstligatauglich ist - einen Haufen Geld kostet. Und weil wir immer mehr Vertrauen bei unseren Zuschauern verlieren, wenn wir zwei oder drei so schleifende Jahre haben. Das wollen wir nicht", betonte Jackwerth. "Ohne den Audi-Vertrag wären wir fast nicht überlebensfähig in der 3. Liga, der hilft uns schon sehr." Der Autobauer und die Schanzer haben erst kürzlich die Zusammenarbeit bis 2027 ausgeweitet.