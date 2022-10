Turbulenter Start: Viktoria Köln überrascht in Ingolstadt

Mit der Niederlage zu Hause gegen Viktoria Köln endete die Ingolstädter Serie von sechs ungeschlagenen Spielen in Folge. Die Effizienz der Kölner sorgte für den Auswärtssieg.

FCI-Coach Rüdiger Rehm setzte im Vergleich zum 3:0 gegen Oldenburg auf einen Neuen im Startaufgebot: Musliu rückte für den gesperrten Stefanovic in die Innenverteidigung der Schanzer.

Bei Viktoria Köln gab es insgesamt drei Wechsel nach dem 1:1 gegen Duisburg: Becker, Greger und Philipp ersetzten Fritz, May und Stehle in der ersten Elf der Gäste.

Zwei Treffer in den ersten sieben Minuten

Der erste Durchgang startete turbulent: Bereits in der dritten Spielminute erzielte Becker den ersten Treffer des Nachmittags, begünstigt von einem großen Patzer des Ingolstädter Schlussmanns. Funk schlug einen Abschlag direkt zum Kölner Stürmer, der nach seiner handlungsschnellen Brustannahme die Kugel nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Die direkte Gegenantwort der Hausherren ließ aber ebenfalls nicht lange auf sich warten: Nach einem Vollspannschuss von Testroet bekam Sontheimer den Ball an den Arm - Schiedsrichter Patrick Schwengers entschied auf Strafstoß. Die Verantwortung übernahm Testroet selbst und versenkte den Ball vom Elfmeterpunkt aus souverän rechts unten in der Ecke (7.).

Koronkiewicz sträflich frei - Handle verwandelt

Nach der torreichen Anfangsphase dauerte es dann etwas über 20 Minuten, ehe die Gäste erneut in Führung gerieten. Koronkiewicz kam viel zu frei an der rechten Strafraumkante zur Flanke und bediente Handle punktgenau. Der Flügelspieler der Kölner zog per Volley ab und knallte die Kugel aus kurzer Distanz unhaltbar in die linke Ecke (31.).

Mit dem 1:2 ging eine intensiv geführte Partie in die Halbzeitpause und der Start in den zweiten Abschnitt verlief deutlich ruhiger als noch zu Spielbeginn. Erst in der 58. Minute gab es erstmals wieder Grund zur Aufregung, als Meißner mit einem Abschluss im Eins-gegen-Eins an Schanzer-Keeper Funk scheiterte.

Philipp leitet ein und trifft dann selbst

Die Entscheidung setzte dann Philipp in Minute 68 für die Gäste: Dabei leitete der Offensivmann selbst per starkem Schnittstellenpass in den Lauf von Koronkiewicz den Angriff ein und wurde am Ende für seine starke Partie belohnt. Koronkiewicz behielt im Ingolstädter Strafraum die Übersicht, legte quer zum Angriffsinitiator und assistierte Philipp somit bei dessen Tor zum 3:1.

Einen kurzen Schreckmoment gab es für Viktoria Köln in der 79. Minute: Nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit Ingolstadts Hawkins stürzte Coach Olaf Janßen rückwärts zu Boden und blieb anschließend liegen. Glücklicherweise konnte der Gästetrainer nach kurzer Behandlung aber aufstehen und setzte die Partie an der Seitenlinie fort.

Mit dem Auswärtssieg beenden die Kölner Ingolstadts Serie von sechs ungeschlagenen Ligaspielen und zeigen derweil die große Offensivqualität des Kaders.

Weiter geht es für den FCI am kommenden Samstag (14 Uhr) mit einem Gastspiel in Verl. Die Kölner treffen zeitgleich auf Erzgebirge Aue.