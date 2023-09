Vierte Niederlage in Folge: 1860 verliert trotz Führung auch in Ingolstadt

Beim ersten Wiedersehen mit den Löwen durfte Trainer Michael Köllner gegen seinen Ex-Klub trotz Rückstand jubeln. Ein haarsträubender Fehler brachte Ingolstadt zurück ins Spiel. Der FCI klettert in der Tabelle vorbei an 1860, das nach dem Sechs-Punkte-Start nun viermal in Folge ohne Zähler blieb.

Auf dem Weg zum Ausgleich: Ingolstadts Jannik Mause. IMAGO/foto2press