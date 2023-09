Ingolstadt gewinnt auch zweites Spiel in der Champions Hockey League

Nach dem erfolgreichen Auftakt (5:3 gegen Rouen Dragons) hat der deutsche Vizemeister Ingolstadt auch sein zweites Spiel in der Champions Hockey League gewonnen. Gegen Färjestads BK siegte der ERC mit 3:2.

In der eigenen Halle brachte Wayne Simpson (5.) den ERC gegen den schwedischen Topklub Färjestad BK früh in Führung. Noch in Drittel eins glich Michael Lindqvist aus (12.), ehe Andrew Rowe (15.) den alten Abstand wiederherstellte. In den beiden folgenden Dritteln fiel je nur ein Treffer - auf jeder Seite. Erst erhöhte Wojciech Stachowiak (27.) für Ingolstadt, dann traf Marcus Westfalt (44.) zum 2:3-Endstand aus Sicht der Gäste.

In der aktuellen CHL-Saison wird mit einem neuen Modus gespielt. Statt 32 nehmen nur noch 24 Mannschaften teil. Diese werden jedoch nicht wie bisher in Gruppen aufgeteilt, sondern werden in einer "Regular Season" (31. August bis 18. Oktober) in einer Gesamttabelle gelistet. Jede Mannschaft spielt in je drei Heim- und Auswärtsspielen nur noch je einmal gegen sechs verschiedene Gegner.