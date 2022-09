Bayern sorgt früh für klare Verhältnisse: FCB bezwingt Ingolstadt deutlich

Der FC Bayern gewinnt sein Pflichtspielauftakt beim FC Ingolstadt mit 7:0: Die Münchnerinnen begannen furios und führten nach zwölf Minuten schon mit 3:0.

Lea Schüller traf bereits in der 3. Minute zur Führung. IMAGO/Passion2Press

Zum Pflichtspielauftakt der Saison 2022/23 gastierte Bayern München in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten FC Ingolstadt. Der FCB, der mit fünf Spielerinnen, die im EM-Finale auf dem Platz gestanden hatten (Gwinn, Dallmann, Schüller, Magull und Neuzugang Stanway), begann, wurde seiner Favoritenrolle von Anpfiff weg gerecht.

Schüller bringt Bayern früh auf Kurs

Gleich nach drei Minuten musste FCI-Torhüterin Daum, die die Partie im Vorfeld als größte ihrer Karriere bezeichnete, nach einer Co-Produktion von zwei Vize-Europameisterinnen erstmals hinter sich greifen: Schüller köpfte eine Gwinn-Flanke relativ ungestört in die rechte Ecke. Die Münchnerinnen blieben sehr aktiv und sorgten schon in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Erst traf Dallmann aus der Distanz trocken zum 2:0 (7.), anschließend erhöhte Kumagai nach einem Eckball (12.).

Da das Gegenpressing der Bayern gut funktionierte, kam der Außenseiter aus Ingolstadt, der wie erwartet sehr tief stand, kaum in die gegnerische Hälfte. Nur einmal wurde es etwas lauter im Audi-Sportpark, als Vidovic einen Eckball rausholte, der dann aber nicht für Gefahr sorgte (31.). Bei der einzigen Offensivaktion der Gastgeberinnen stand es nach einem Treffer von Magull bereits 4:0 (24.) - da die Münchnerinnen etwas Tempo rausnahmen, ging es mit diesem Spielstand auch in die Pause.

Bühl sorgt für den Schlusspunkt

Zur Pause rotierte Alexander Straus ordentlich durch und brachte mit Lohmann und Bühl zwei weitere Vize-Europameisterinnen. Angesichts des klaren Ergebnisses und kommenden straffen Programms, ließen es die Gäste in Durchgang zwei ruhiger angehen. Trotzdem hatten sie noch einige Tormöglichkeiten auf dem Fuß. Drei davon nutzten sie dann auch. Simons Traumtor ins Kreuzeck (61.), ein Eigentor von Mailbeck (64.) und Bühls trockener Abschluss (77.) stellten den 7:0 Endstand her.

Tore und Karten 0:1 Schüller (3', Kopfball) 0:2 Dallmann (7', Rechtsschuss) 0:3 Kumagai (12', Kopfball) 0:4 Magull (24', Rechtsschuss) 0:5 Simon (61', Linksschuss) 0:6 Mailbeck (64', Eigentor) 0:7 Bühl (77', Linksschuss) Tore und Karten 0:1 Schüller (3', Kopfball) 0:2 Dallmann (7', Rechtsschuss) 0:3 Kumagai (12', Kopfball) 0:4 Magull (24', Rechtsschuss) 0:5 Simon (61', Linksschuss) 0:6 Mailbeck (64', Eigentor) 0:7 Bühl (77', Linksschuss) Ingolstadt Daum - Petz, Fritz, Mailbeck , Wolski - Meyer , Böhm , Haim , Vidovic, Dengscherz - Ebert Ingolstadt Aufstellung Daum - Petz, Fritz, Mailbeck , Wolski - Meyer , Böhm , Haim , Vidovic, Dengscherz - Ebert Einwechslungen 54. Fohrer für Meyer

63. Zarni für Dengscherz

63. Wolfram für Böhm

87. Karacubuk für Haim

87. Spielmann für Ebert Bayern Grohs - Tainara, Viggosdottir , Kumagai - Gwinn, Zadrazil , Stanway , Simon , Magull , Dallmann - Schüller Bayern Aufstellung Grohs - Tainara, Viggosdottir , Kumagai - Gwinn, Zadrazil , Stanway , Simon , Magull , Dallmann - Schüller Einwechslungen 46. Bragstad für Viggosdottir

46. Bühl für Dallmann

46. Laurent für Stanway

46. Lohmann für Zadrazil

62. Damnjanovic für Schüller Reservebank 33 Leitzig (Tor), 8 Rall, 20 Kett, 37 Rudelic Spielinfo Stadion Audi-Sportpark Spielinfo Anstoß 12.09.2022, 18:30 Uhr Stadion Audi-Sportpark Ingolstadt

Lange Zeit zum Regenerieren bleibt den Münchnerinnen nicht. Bereits am Freitag (19.15 Uhr) gastieren sie im Eröffnungsspiel der Frauen-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Anschließend steht in der nächsten Woche schon der Auftakt in die Champions League bei Real Sociedad auf dem Plan.