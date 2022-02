Ingolstadt: "Dreimal gut geschlagen" - und jetzt?

Dreimal blieb der FC Ingolstadt zuletzt ungeschlagen. Die Bilanz macht Mut - dennoch ist die Tabellenlage prekär.

Fünf Punkte aus den vergangenen drei Spielen, darunter das furiose 5:0 in Nürnberg und das 1:1 bei Aufstiegsanwärter Bremen, hat der FC Ingolstadt zuletzt geholt. "Wir hatten neun coronabedingte Ausfälle. Es waren keine einfachen Wochen, dafür haben wir uns dreimal gut geschlagen", lobte Cheftrainer Rüdiger Rehm die Form seiner Mannschaft.

Wenn wir unser Spiel durchziehen, können wir jede Mannschaft schlagen. Filip Bilbija

Und doch bleibt die Lage angespannt: Denn der jüngste Aufschwung ist momentan nicht mehr als ein kleiner Mutmacher in einer äußerst prekären Lage. Die Schanzer kleben nämlich weiter in der Abstiegszone fest, konnten den letzten Tabellenplatz zwar an Erzgebirge Aue abgeben, der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt aber satte zehn Punkte. Die Hoffnung hat man beim FCI aber noch längst nicht aufgegeben - auch wenn man vor eineinhalb Wochen die große Chance verpasste, das Sechs-Punkte-Spiel gegen den Tabellen-16. Sandhausen zu gewinnen (0:0).

Nun kommt der FC St. Pauli in den Audi-Sportpark, in dem die Schanzer in dieser Saison bislang erst einen Sieg gefeiert haben. Die Kiez-Kicker befinden sich in einer kleinen Krise, deshalb - und aufgrund der mutmachenden Darbietung in Bremen - rechnen sich die Ingolstädter am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) durchaus etwas aus. "Wenn wir unser Spiel durchziehen, können wir jede Mannschaft schlagen. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir auch nächsten Samstag gegen St. Pauli gut performen werden", sagte Filip Bilbija.