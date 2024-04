Sandro Ingolitsch wird dem SCR Altach vorerst fehlen. Der Verteidiger zog sich im Spiel gegen Blau-Weiß Linz einen Mittelhandknochenbruch zu.

Der SCR Altach muss "bis auf Weiteres" auf Defensiv-Akteur Sandro Ingolitsch verzichten. Der 26-Jährige zog sich im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz einen Bruch des Mittelhandknochens zu.

Die Vorarlberger kamen gegen den Aufsteiger nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Bereits am Dienstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das nächste Duell mit den Oberösterreichern am Programm. Diesmal ist die Elf von Trainer Joachim Standfest in Linz zu Gast.