Infos zu Live-Aktivitäten bei iOS

Seit dem kicker App-Update v6.23 im März 2023 und mit Geräten ab iOS 16.1 sind die Live-Aktivitäten verfügbar. Damit kann zu einer Spielpaarung das Ergebnis im Lockscreen oder sogar geräteabhängig auch in der Dynamic Island angezeigt werden.

Bitte folgende Informationen zu den Live-Aktivitäten beachten:

- die Option befindet sich in einem Spiel oberhalb des Wecker-Icons auf der rechten Seiten

- Option in einem Spiel ist erst verfügbar, wenn weniger als 6 Stunden bis zum Spielbeginn sind

- nur für Fußball-Spiele aktivierbar

- bei aktivierter Live-Aktivität zu einem Spiel erhält erhält der Nutzer einen Erinnerungston/-vibration für Spielbeginn/-ende und Tor

- iOS 16.1 oder höher ist am Gerät notwendig

- das Feature ist nur am iPhone verfügbar (aktuell noch nicht am iPad, Apple Watch etc.)

- die Live-Aktivitäten müssen in den Einstellungen am Gerät für die App aktiviert sein (sollte standardmäßig so eingestellt sein)

- für die Anzeige in der Dynamic Island ist ein iPhone 14 Pro (Max) mindestens notwendig

Bei Fragen zu den Live-Aktivitäten bitte einfach eine Mail an app@kicker.de schicken und wir helfen gerne weiter.