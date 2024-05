Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO für Gewinnspiele

1. Verantwortliche Stelle

Die Verantwortliche Stelle für die Datenerhebung und -verarbeitung ist die Olympia-Verlag GmbH, Badstraße 4 - 6, 90402 Nürnberg, info@kicker.de.

2. Datenschutz, Datenschutzbeauftragter

Allgemeine Informationen zum Datenschutz können Sie hier einsehen.

3. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage

Der Zweck der Datenverarbeitung ist zum einen die Durchführung/Abwicklung des Gewinnspiels. Hierfür werden die vom Betroffenen angegebenen personenbezogenen Daten verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO.

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt freiwillig. Voraussetzung für die Teilnahme an manchen Gewinnspielen ist die Erteilung einer jederzeit widerruflichen Werbeeinwilligung durch den Teilnehmer (siehe Punkt 6 zum Widerruf), da die Finanzierung des Gewinnspiels durch die Vermittlung von Werbung erfolgt. Im Übrigen ist die Teilnahme an dem Gewinnspiel an keine weiteren Voraussetzungen oder Kosten gebunden. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung in diesem Zusammenhang ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Die Werbeeinwilligung wird nur gegenüber dem Olympia-Verlag erteilt. Das vorgenannte Unternehmen nutzt die Werbeeinwilligung, um den Betroffenen per E-Mail oder Telefon über eigene Medien- und Produktangebote zu informieren.

4. Kategorien von Empfängern

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt.

Ausgenommen hiervon sind die Daten der Gewinner. Namen und Vornamen der Gewinner werden im kicker (Print) und auf den digitalen Kanälen veröffentlicht.

5. Speicherdauer der Daten

Die personenbezogenen Daten werden spätestens drei Monate nach Abwicklung des Gewinnspieles gelöscht. Ausgenommen hiervon sind die Daten der Gewinner, diese werden nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht.

Hat der Betroffene eine Einwilligung zur weitergehenden Datennutzung erteilt, erfolgt keine Löschung der Daten.

6. Rechte des Betroffenen

Der Betroffene hat das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die ihn betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Nähere Informationen über die Rechte Betroffener finden Sie in unserem Datenschutzhinweis (hier) unter A. § 14.