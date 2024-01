Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO für Apester-Gewinnspiele

1. Verantwortliche Stelle

Die Verantwortliche Stelle für die Datenerhebung und Verarbeitung ist

Olympia-Verlag GmbH

Badstraße 4 - 6

90402 Nürnberg

Tel.: +49 911 216 22 18 (Zentrale)

E-Mail: info@kicker.de

Internet: www.kicker.de

2. Datenschutzbeauftragter

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

AGOR AG, Hanauer

Landstraße 151153,

60314 Frankfurt am Main, info@agorag.com

3. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage

Der Zweck der Datenverarbeitung ist die Durchführung/Abwicklung eines Gewinnspiels. Hierfür werden die vom Betroffenen angegebenen personenbezogenen Daten verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO.

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt freiwillig, ohne Koppelung an sonstige Leistungen. Eine darüberhinausgehende Nutzung der Daten erfolgt nur, wenn der Betroffenen seine Einwilligung zu diesem Zweck erteilt hat. Der Zweck der weitergehenden Nutzung geht aus der hierfür erteilten Einwilligung hervor. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung in diesem Zusammenhang ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

4. Kategorien von Empfängern

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nur statt, wenn der Betroffene seine Einwilligung zu diesem Zweck erteilt hat. Davon ausgenommen sind die Daten der Gewinner des Gewinnspiels. Diese werden an den jeweiligen Werbepartner zum Versand der Gewinne weitergegeben.

5. Speicherdauer der Daten

Die personenbezogenen Daten werden spätestens drei Monate nach Abwicklung des Gewinnspieles gelöscht. Ausgenommen hiervon sind die Daten der Gewinner, diese werden nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht. Hat der Betroffene eine Einwilligung zur weitergehenden Datennutzung erteilt, erfolgt keine Löschung der Daten.

6. Rechte des Betroffenen

Der Betroffene hat das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die ihn betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Hat der Betroffene eine Einwilligung zur weitergehenden Datennutzung erteilt, hat er das Recht, seine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: Olympia-Verlag GmbH, Badstr. 4-6, 90402 Nürnberg, Tel.: +49 911 216 22 18, info@kicker.de. Ungeachtet der vorgenannten Rechte hat der Betroffene auch die Möglichkeit, sich an die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden, wenn er der Auffassung ist, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden Daten gegen die DSGVO verstößt.