Infights, Direktspeed und spezieller Charakter: Matarazzo greift an

In Augsburg erwartet Hoffenheims neuer Trainer nicht nur ein Abstiegsduell, sondern auch ein "Ping-Pong-Spiel".

Rein statistisch betrachtet, kommt für Hoffenheim dieser Gegner gerade recht, um die ersehnte Wende einzuleiten. Denn gegen Augsburg feierte Hoffenheim insgesamt schon 14 Siege, so viele wie gegen keinen anderen Verein. Zudem gewann die TSG acht der jüngsten zehn Duelle mit dem FCA (zwei Niederlagen) und war dabei auch auswärts enorm erfolgreich, sechs der jüngsten sieben Gastspiele gewann Hoffenheim in Augsburg (eine Niederlage). Auch Pellegrino Matarazzo verbuchte in seinem letzten Vergleich mit dem FCA einen Dreier und besiegte seinerzeit noch als Coach des VfB Stuttgart die Augsburger mit 3:2.

Allerdings haben auch die Hausherren etwas vorzuweisen, denn Augsburg gestaltete nicht nur seine jüngsten fünf Freitagspiele allesamt erfolgreich, zudem gewann der FCA auch seine beiden Heimspiele in diesem Kalenderjahr jeweils mit 1:0 - gegen Gladbach und gegen Leverkusen, Gegner, gegen die Hoffenheim zuletzt mit 1:4 und 1:3 verlor …

Matarazzo: "Wir greifen an"

"Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Eine gute Leistung und Punkte würden unseren Prozess extrem beschleunigen. Wir greifen an, um dort dreifach zu punkten", versichert TSG-Coach Pellegrino Matarazzo, "was wir brauchen, ist ein Plan und das Bewusstsein, wie Augsburg das Spiel angeht, was uns erwartet, das haben wir."

"Augsburg ist die Mannschaft mit dem höchsten Direktspeed"

Vor allem auf dieses Detail hat Matarazzo seine Mannschaft eingestellt: "Augsburg ist die Mannschaft mit dem höchsten Direktspeed in der Bundesliga, sie kommen am schnellsten nach vorne, darauf sind wir vorbereitet." Auch gegen den Ball erkennt der 45-Jährige eine Besonderheit beim FCA. "Uns erwartet eine intensive Mannschaft, ich will nicht sagen unorthodox, aber sie haben zwei Phasen im Pressing", so Matarazzo, "wo sie sehr stark in Manndeckung übergehen, wo es schwierig ist, Räume zu finden und die zweite Phase, in der sie tiefer stehen und als Block verteidigen."

"Infights, in denen man sich behaupten muss"

Daraus leitet der TSG-Trainer Anpassung für das eigene Spiel ab. "Im Offensivspiel wird es wichtig sein zu erkennen, wie wir Räume entstehen lassen können und wo sie anfällig sind", so Matarazzo, der ein Spiel mit speziellem Charakter erwartet, "mit Ping-Pong-Phasen, in denen viele zweite Bälle erobert und der Körper eingesetzt werden muss. Viele Infights, in denen man sich behaupten muss. Die für uns zu entscheiden, wird wichtig sein, um dann die richtigen Räume zu suchen und zu finden."

Dabei setzt Matarazzo vor allem auch auf die Klasse und die Erfahrung seines Stars Andrej Kramaric. "Andrej beschäftigt sich voll mit der Situation und gibt auch wichtige Inputs, ich habe mehrmals mit ihm gesprochen", so Matarazzo, "er ist bereit mit dem Kopf, hoffentlich auch mit den Beinen, eine wichtige Rolle zu spielen in den nächsten Wochen."

Zunächst aber gilt es für die TSG, die Schießbude hinten zu schließen. Wie krass der Hoffenheimer Leistungsabfall im Saisonverlauf war, zeigt auch diese Zwischenbilanz: In den ersten zehn Partien dieser Saison hatte die TSG nur zehn Gegentore kassiert, in den jüngsten zehn Partien waren es hingegen 29. So viele können Kramaric & Co vorne gar nicht schießen …