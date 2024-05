Infantinos Superlativ: Neues FIFA soll "natürlich das Beste sein"

Die FIFA hatte zuletzt lange die Füße still gehalten, was ein mögliches neues Fußball-Videospiel anbelangt. Nun meldete sich Präsident Gianni Infantino zu Wort - und stimmte einmal mehr große Töne an.

Gianni Infantino sprach über die Videospiel-Zukunft der FIFA. picture alliance / ZUMAPRESS.com