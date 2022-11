Infantinos Foulspiel

Gianni Infantinos Auftritt bei der Eröffnungspressekonferenz glich einer Show, kommentiert kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Der Ort der Eröffnungspressekonferenz glich einem Kinosaal und hätte nicht besser gewählt sein können. Gianni Infantino bot "großes Kino" am Samstagvormittag in Doha. Treffenderweise auch noch über rund 90 Minuten, der Länge eines Fußballspiels. Denn darum sollte es eigentlich gehen. Ging es aber nicht.

Der FIFA-Präsident hat zu Beginn seiner Ausführungen betont, er hoffe, "wir reden auch über Fußball". Wohl wissend, dass andere Themen dominieren bei dieser WM. Er hat diese selbst in den Mittelpunkt gerückt und eine Inszenierung aus seinem Auftritt gemacht. Und er hat Vergangenheit und Gegenwart vermischt.

90 Minuten Show

Infantino wirft der westlichen Welt für ihre Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in Katar eine "Doppelmoral" vor und findet, diese müsse sich 3000 Jahre entschuldigen, für das was sie 3000 Jahre getan habe. Doch sie muss deswegen nicht schweigen und wegsehen!

Natürlich hat Infantino inhaltlich Recht, wenn er sagt, die Welt sei gespalten genug und Fußball sei kein Krieg. Er liegt auch richtig, wenn er darauf verweist, dass die Prozesse, in denen Menschen- Frauen- oder Homosexuellen-Rechte in Europa durchgesetzt wurden, langwierig waren. Aber er irrt, wenn er der westlichen Welt unterstellt, sie wolle Katar "eine Lektion" erteilen, wenn die Umsetzung der Rechte jetzt eingefordert wird. Wenn sie dem entgegenwirken will, dass Fehler der Vergangenheit wiederholt werden. Er begeht ein vorsätzliches Foulspiel, wenn er Kritikern Polemik unterstellt und sich dieses Stilmittels selbst bedient. Jetzt auf Menschenrechte hinzuweisen, ist keine Doppelmoral, sondern zwingend.

Es solle um Fußball gehen, sagt Infantino. Im Fußball geht es darum, seine Chancen zu nutzen. Der FIFA-Präsident hat am Samstagvormittag eine Großchance vergeben. Etwas mehr Defensive wäre angebracht gewesen nach Diskussionen, die in der von ihm so genannten "westlichen Welt" völlig zu Recht geführt werden, anstatt zum Gegenangriff auszuholen und sich mit viel Pathos ("Ich fühle mich heute auch als Homosexueller") selbst zu inszenieren. 90 Minuten dauert ein Spiel. Infantinos 90 Minuten waren in erster Linie eine Show.