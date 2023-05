Infantinos Drohung mit dem Blackout: Der Markt lässt sich nicht erpressen

Noch immer ist nicht klar, ob und wo die Weltmeisterschaft der Frauen im kommenden Sommer im TV zu sehen sein wird. FIFA-Chef Gianni Infantino will mehr Geld und droht mit dem Blackout, doch damit droht dem Fußball noch größerer Schaden. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Jim Decker.

Gianni Infantino liebt die großen Worte. Stichwort: "Beste WM aller Zeiten" in Katar. Deswegen sollte man die Aussagen des FIFA-Chefs zur TV-Rechtevergabe der Weltmeisterschaft in diesem Sommer in Australien und Neuseeland nicht überbewerten. Und trotzdem sind sie ein Warnsignal. "Sehr enttäuschend und einfach nicht akzeptabel", findet Infantino die Angebote aus "fünf großen europäischen Ländern", um die WM übertragen zu dürfen.

Auch in Deutschland steht noch nicht fest, wo die Nationalelf zu sehen sein wird. Offenbar bieten die Bewerber dem Weltverband nicht genug Geld: "Es ist unsere moralische und rechtliche Verpflichtung, die Frauen-WM nicht unter Wert zu verkaufen", betont Infantino. Er schiebt gleich noch eine Drohung hinterher: "Deshalb werden wir gezwungen sein, die Frauen-WM in den großen fünf europäischen Ländern nicht zu übertragen, sollten die Angebote weiter nicht fair bleiben." Aber geht es ihm dabei um eine adäquate finanzielle Anerkennung des Frauenfußballs - oder einfach nur ums Geld?

Es ist keine Frage: Die WM muss für die Europäer zu sehen sein - und nur Schwarzmaler glauben, dass es am Ende tatsächlich zum TV-Blackout kommt. Infantinos Worte jedoch offenbaren, wie die FIFA die Mechanik des Marktes zu umgehen versucht. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage sollte auch für TV-Rechte gelten. Und nicht über öffentlichen Druck auszuhebeln sein.

Ein Blackout wäre der größere Schaden

Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht nicht zu Unrecht unter Rechtfertigungsdruck, was seine Ausgaben angeht. Und bei Anstoßzeiten um 10.30 Uhr vormittags deutscher Zeit ist schon jetzt zu befürchten, dass die WM eher kein TV-Großereignis in Mitteleuropa sein wird. Die Sender handeln daher nur verantwortungsvoll - und die FIFA wäre gut beraten, die Rechte zügig zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen.

Auch wenn die TV-Einnahmen einer WM letztlich allen Ländern mit Frauenfußball zugute kommen: Mit künstlichem Druck mehr Geld zu erlösen, wird nicht funktionieren. Der Markt lässt sich nicht erpressen. Ohnehin wäre ein organisches Wachstum der Boom-Branche Frauenfußball sinnvoll. Zu schnell platzen aufgepumpte Blasen. Und ohnehin: Den größten Schaden würde der Frauenfußball durch einen TV-Blackout erleiden - und nicht durch ein paar Millionen Euro weniger in der FIFA-Kasse.