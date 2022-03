Infantino will für dritte Amtszeit als FIFA-Präsident kandidieren

Gianni Infantino will für eine dritte Amtszeit als FIFA-Präsident antreten. Das gab der 52-Jährige beim FIFA-Kongress in Katar bekannt.

Gianni Infantino will ein drittes Mal als FIFA-Präsident gewählt werden. IMAGO/Schüler

Im Rahmen des 72. Kongresses des Weltverbands, der dieses Jahr wenige Monate vor dem WM-Start in Doha (Katar) stattfindet, kündigte Infantino seine Kandidatur an. "Es ist der letzte Kongress vor dem, auf dem es Neuwahlen gibt. Ihr seid die Mitgliedsorganisationen, deshalb will ich euch als erstes mitteilen, dass ich mich auf dem 73. Kongress zur Wiederwahl stelle", sagte der Schweizer.

Infantino hatte 2016 die Nachfolge von Sepp Blatter an der Spitze des Fußball-Weltverbands angetreten. 2019 war er wiedergewählt worden. Noch steht nicht fast, wann und wo der nächste Kongress mit den Wahlen stattfinden soll. Für Infantino wäre es die letzte Amtszeit, nur drei sieht die Satzung der FIFA vor.

Das FIFA-Council hatte am Mittwoch das Bewerbungsverfahren offiziell gestartet und den Zeitplan bis zur Abstimmung beschlossen. Der Stichtag für die Meldung von Kandidaten wurde auf vier Monate vor dem Kongress festgelegt, der Stichtag für die Mitteilung der Namen der vorgeschlagenen und zugelassenen Kandidaten auf einen Monat vor dem Kongress.

Infantino nimmt auch öffentlich Abstand von Zwei-Jahres-Rhythmus für die WM

Derweil rückte Infantino auch öffentlich von seinem Vorhaben ab, die WM alle zwei Jahre austragen zu wollen. Bereits am Mittwoch war durchgesickert, dass sich der FIFA-Präsident von seinen Plänen distanziert habe. "Ich möchte klarstellen: Die FIFA hat keine WM alle zwei Jahre vorgeschlagen. Wir werden versuchen, eine Diskussion zu führen, um etwas zu finden, das allen am besten passt", betonte er. Widerstand gegen eine zweijährige WM hatte es unter anderem aus den Kontinentalverbänden Europas und Südamerikas gegeben.

Der FIFA-Kongress hatte im vergangenen Jahr auf Vorschlag des saudi-arabischen Verbandes die Durchführung einer Machbarkeitsstudie beschlossen. Wie die Nachrichtenagentur AFP zuvor unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet hatte, sollen am Rande des Kongresses mögliche Alternativen diskutiert werden.