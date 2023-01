Ineos-Chef Ratcliffe möchte Manchester United kaufen

Der englische Rekordmeister ManUnited ist im Besitz der amerikanischen Glazer-Familie - doch die denkt über einen Verkauf nach. Einer der reichsten Menschen Großbritanniens, Sir Jim Ratcliffe, tritt nun als erster Bieter an die Öffentlichkeit.

Der britische Milliardär Sir Jim Ratcliffe hat bestätigt, dass sein Unternehmen in das Rennen um den Kauf von Manchester United eingestiegen ist. Der 70-Jährige, der in Failsworth im Großraum Manchester geboren wurde, hatte sich bisher bedeckt gehalten, als die Glazers im November 2022 zum ersten Mal angedeutet hatten, dass sie zum Verkauf bereit wären.

Ratcliffes Unternehmen Ineos teilte am Dienstag mit, dass es sein Interesse bei der Bank, die den Verkauf für die Familie Glazer abwickelt, angemeldet hat und damit als erster potenzieller Bieter an die Öffentlichkeit tritt. "Wir haben uns formell in den Prozess eingebracht", sagte ein Sprecher von Ineos, einem der weltweit größten Chemie-Unternehmen, gegenüber der "Times".

Das formelle Bieterverfahren für United soll im nächsten Monat beginnen, wobei auch Angebote aus den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Asien erwartet werden. Dann werden sich die Interessenten einer sorgfältigen Prüfung unterziehen müssen, bevor eine mögliche Übernahme stattfinden kann.

Ratcliffe, zu dessen Sportportfolio das Ineos-Grenadiers-Radteam, ein Drittel des Mercedes-F1-Teams und der Fußballclub Nizza gehören, erklärte im Oktober, dass er ein größeres Investment im Fußballgeschäft anstrebe. Zu diesem Zeitpunkt rechnete er jedoch nicht damit, dass die Glazers verkaufen würden. "Ich bin mein Leben lang Manchester-United-Fan", sagte er damals. "Und ich war 1999 in Barcelona bei diesem bemerkenswerten Spiel dabei, das sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Aber wir können nicht einfach herumsitzen und hoffen, dass Manchester United eines Tages verfügbar sein wird."

Nun hat er die Chance. Doch der Preis für dieses Unterfangen wird hoch sein, denn die Glazers wollen Medienberichten zufolge etwa fünf Milliarden Pfund für den englischen Traditionsklub. Der 2014 verstorbene Malcolm Glazer bezahlte 2005 insgesamt 790 Millionen Pfund für die Übernahme von Manchester United. Das Geld sollte Ratcliffe haben, denn das Wirtschaftsmagazin "Forbes" schätzt sein Vermögen auf 15,5 Milliarden Dollar - damit ist er der 111. reichste Mensch der Welt. Der Manchester United Supporters Trust begrüßte die Nachricht mit vorsichtigem Optimismus und wiederholte seine Forderung, dass die Fans bei einem neuen Besitzermodell mit einbezogen werden sollen.