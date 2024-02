Ineffizientestes Spiel im ManCity-Trikot: Haaland "ist ein Mensch"

Ungewohnt abschlussschwach zeigte sich Erling Haaland (23) am Samstagabend. Seinen Frust entlud er ein wenig an einer Kamera.

Dass Erling Haaland nach Partien häufig im Mittelpunkt steht, ist nicht Außergewöhnliches - dennoch war es am Samstagabend nach dem 1:1 seines Manchester Citys gegen Chelsea eben anders als üblich: Denn der Norweger sorgte nicht mit Toren für Schlagzeilen, sondern vielmehr mit vergebenen Chancen.

Trotz seiner neun Torschüsse und einem Expected-Goals-Wert von 1,71 drehte der 23-Jährige nicht zum Jubeln ab - Tiefstwert in seiner Zeit bei den Skyblues. "Wir schaffen die Chancen, er hatte die Chancen und im nächsten Spiel wird er ein Tor schießen. Das ist Fußball, er ist ein Mensch", stärkte Pep Guardiola seinem Schützling auf der Pressekonferenz den Rücken.

Haaland vergibt drei Großchancen

Vor allem drei Abschlüsse dürften Haaland noch nach der Partie verfolgt haben: Zum einen seine beide Kopfballchancen in der zwölften sowie 78. Minute, wo er zweimal aus rund fünf Metern unbedrängt übers Tor köpfte und zum anderen ein Volleyschuss kurz nach der Pause (51. Minute). Seine Frustration über seinen ungewohnte Chancenwucher verdeutlichte sich wenige Sekunden nach dem Schlusspfiff: Als eine Kamera auf ihn zu kam, schlug er diese mit der rechten Hand weg.

Ich bin nicht der Richtige, um dem Stürmer Ratschläge zu erteilen. Pep Guardiola

Guardiola wird mit dem Angreifer sicherlich über die vergebenen Möglichkeiten sprechen, Tipps gebe er ihm aber nicht. "Ich war ein Fußballspieler und habe elf Jahre lang gespielt und elf Tore geschossen. Ein Tor pro Saison. Das ist meine Statistik", so der 53-Jährige und fuhr fort: "Ich bin also nicht der Richtige, um dem Stürmer Ratschläge zu erteilen und zu sagen, was er zu tun hat."

Viel Zeit zum Trübsal blasen bleibt Haaland nicht, weil schon am Dienstag das Nachholspiel gegen Brentford ansteht (20.30 Uhr). Mit einem Erfolg können die Citizens zumindest Platz zwei von Arsenal wiederholen und den Abstand auf Liverpool auf einen Punkt verkürzen. Nicht auszuschließen, dass Haaland daran großen Anteil hat und erneut für Schlagzeilen sorgt - dann aber wieder für positive.