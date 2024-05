Industria Kielce verlängert mit Wolffs Gespannpartner

Um die Zukunft des deutschen Handball-Nationaltorhüters Andreas Wolff gibt es seit geraumer Zeit Spekulationen, nun hat Industria Kielce bei seinem Gespannpartner Klarheit geschaffen.

Der 22-jährige Pole Milosz Walach hat beim polnischen Top-Klub Kielce einen Vertrag bis Juni 2026 mit einer Option auf eine weitere Saison unterzeichnet. "In dieser Saison hat er seine Nützlichkeit für die Mannschaft bewiesen und wir glauben, dass er ihre Führungsfigur sein wird", wird Kielces Sportdirektor Michal Jurecki auf der Vereinshomepage zitiert.

Milosz Walach gehört seit 2017 zur Profi-Mannschaft Kielces. Er gab im Alter von gerade mal 15 Jahren sein Debüt in der polnischen Superliga - und ist damit der jüngste Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs. Im Februar des darauffolgenden Jahres gab er sein Debüt in der Champions League. Die Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 verbrachte er auf Leihbasis bei Wybrzez Gdansk. Zu Beginn der laufenden Saison kehrte er nach Kielce zurück. Aufgrund der Verletzung von Andreas Wolff, die ihn für etwa zwei Monate außer Gefecht setzte, war Walach sofort als erster Torhüter gefordert.

"Milosz Walach entwickelt sich gut. Er hat in der polnischen Liga und in der Champions League bewiesen, dass er das Vertrauen verdient - und wir glauben, dass er eine tragende Säule der Mannschaft sein wird. Vor allem während der Verletzung von Andreas hat er bewiesen, wie nützlich er für die Mannschaft ist", meint Jurecki.

"Ich werde um meine Position kämpfen. Ich will nicht die Nummer drei im Tor sein. Ich weiß, wer Andreas Wolff ist, aber ich lerne von ihm. Ich bin beim besten Torhüter der Welt gelandet, von ihm kann ich Erfahrungen sammeln", sagt Milosz Walach.