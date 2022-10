Indonesien im Schockzustand: "Diese Katastrophe hätte verhindert werden können"

Nach der Stadion-Katastrophe auf Java steht Indonesien unter Schock. Der asiatische Inselstaat und die Fußball-Welt trauern um die Opfer. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach den Verantwortlichen - sowie den Folgen der Tragödie.

Mindestens 125 Tote, dazu mehr als 300 teils schwer verletzte Menschen. Die tödliche Massenpanik im Kanjuruhan-Stadion in Malang auf der indonesischen Insel Java ist einer der schlimmsten Katastrophen im Fußball und sorgte weltweit für Entsetzen. "Dies ist ein dunkler Tag für alle, die am Fußball beteiligt sind, und eine unvorstellbare Tragödie. Ich spreche den Familien und Freunden der Opfer, die nach diesem tragischen Vorfall ihr Leben verloren haben, mein tiefstes Beileid aus", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin brachte "im Namen des europäischen Fußballs unseren tiefen Schock und unsere Trauer" zum Ausdruck. Papst Franziskus äußerte sich ebenfalls tief erschüttert. "Ich bete auch für diejenigen, die bei den Zusammenstößen nach einem Fußballspiel in Malang, Indonesien, ihr Leben verloren haben und verletzt wurden", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Regierung beruft Task Force zur Aufarbeitung der Geschehnisse ein

In Indonesien hat unterdessen die Aufarbeitung der tödlichen Ereignisse begonnen. Am Montag (Ortszeit) berief die Regierung eine Sondersitzung mit hohen Sicherheitsbeamten ein. Als Ergebnis wurde die Einsetzung eines unabhängigen Expertenteams präsentiert, das die Hintergründe der Katastrophe aufklären soll. Das 'Joint Independent Fact Finding Team' werde aus Regierungsbeamten, Vertretern des Fußballverbandes, Experten und Journalisten bestehen, kündigte Sicherheitsminister Mohammad Mahfud an. Zudem soll die Nationalpolizei auf Anweisung der Regierung die Ermittlungen gegen möglicherweise für die Katastrophe verantwortliche Personen aufnehmen.

Denn die entscheidende Frage steht im Raum, wie es überhaupt zu dieser Tragödie hat kommen können. Harte Kritik wird an der örtlichen Polizei sowie den Sicherheitskräften geübt. In der mit 42.000 Zuschauern voll besetzten Arena in Malang stürmten nach der 2:3-Niederlage des Heimteams Arema FC gegen Persebaya FC etliche Zuschauer den Platz. Da aber den Fans der Gäste wegen der erbitterten Rivalität beider Teams der Zutritt zum Stadion von vornherein verwehrt gewesen war, handelte es sich dabei ausschließlich um Arema-Anhänger. Diese wollten offenbar ihren Unmut über die Niederlage bei Spielern und Trainern Luft machen.

Das Beunruhigendste ist, dass diese Katastrophe hätte verhindert werden können, wenn die Polizei solch exzessive, unnötige Gewalt vermieden hätte. Die Tageszeitung Jakarta Post

Die Einsatzkräfte in voller Schutzmontur reagierten mit massivem Einsatz von Tränengas und versuchten, die Fans mit Schlagstöcken zurückzudrängen. Allerdings stellt sich die Frage, warum die Polizei auf dem von Fans überfüllten Platz überhaupt Tränengas benutzt hat. Denn dies hat wahrscheinlich die Massenpanik mit den katastrophalen Folgen erst ausgelöst. Die meisten Opfer seien erstickt oder wurden bei dem Versuch, die Notausgänge zu erreichen, zu Tode getrampelt.

In ganz Indonesien wurde der Opfer gedacht. picture alliance / NurPhoto

"Das Beunruhigendste ist, dass diese Katastrophe hätte verhindert werden können, wenn die Polizei solch exzessive, unnötige Gewalt vermieden hätte", kommentierte die Zeitung "Jakarta Post" und fügte hinzu, jemand müsse für diese "dunkle Episode im indonesischen Fußball" zur Rechenschaft gezogen und notfalls auch vor Gericht gestellt werden. Phil Robertson, der stellvertretende Asien-Direktor der NGO 'Human Rights Watch' wies darauf hin, dass "die FIFA-eigenen Regeln die Verwendung von 'Massenkontrollgas' in Stadien verbieten". Allerdings können lokale Behörden und nationale Verbände bei ihren Wettbewerben selbst über eigene Regeln zur Sicherheit entscheiden, das FIFA-Reglement gilt in einem solchen Fall dann nur als Empfehlung.

Indonesien droht wegen des Einsatzes von Tränengas der Verlust von Sport-Großereignissen

Die Aufarbeitung der Tragödie sowie mögliche juristische Konsequenzen für die Verantwortlichen werden auch über die mittelbare Zukunft Indonesiens als Sport-Nation entscheiden. Denn in dem aufstrebenden Inselstaat soll im nächsten Jahr die U-20-Weltmeisterschaft ausgetragen werden, auch hat sich Indonesien für die Austragung der Asien-Meisterschaft 2023 beworben. "Die Folgen der Malang-Tragödie werden weitreichend sein", prognostizierte die "Jakarta Post". Dem Land drohe ein Verbot, internationale Wettbewerbe auszurichten, "hauptsächlich wegen des Einsatzes von Tränengas, das laut FIFA-Reglement strengstens verboten ist".