Indikator Tischtennisplatte beim BVB: "Die Jungs haben sofort zueinander gefunden"

Die Zeit ist knapp bis zum ersten Pflichtspiel, erst recht für die vielen spät eingestiegenen Nationalspieler. Deswegen ist die Intensität bei Borussia Dortmund hoch - nicht nur auf dem Platz.

Aus dem Trainingslager des BVB in Bad Ragaz/Schweiz berichtet Patrick Kleinmann

Nico Schlotterbeck hatte einen schweren Stand. "Das mit der Intensität kann ich bestätigen", verwies der Neu-Dortmunder schmunzelnd am Stehpult vor den vielen Mikrofonen und Aufzeichnungsgeräten: " Ich merke das gerade an meinen Beinen, wenn ich hier stehe." In den Einheiten unter dem wenig Schatten spendenden Bergpanorama der Schweizer Alpen arbeitet der BVB intensiv und schweißtreibend daran, in kurzer Zeit eine komprimierte Hinrunde mit einem heißen Herbst vorzubereiten.

Dass dieser Prozess nicht bis zum ersten Pflichtspiel am nächsten Freitag zum Pokalauftritt bei 1860 München abgeschlossen sein wird, weiß Trainer Edin Terzic natürlich. "Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis wir da sind, wo wir am Ende stehen wollen", sagt der Coach und meint damit "konstant guten Fußball mit vielen Automatismen zeigen" zu wollen: "Das wird noch ein bisschen Zeit dauern, aber wir sind auf einem guten Weg."

Hierarchie ist enorm wichtig

Da ist die Woche im Schweizer Osten wichtig, auch weil sie dem Team nach einem mittelgroßen Umbruch die Gelegenheit gibt, sich neu zu finden und aufzustellen. Spieler wie Axel Witsel, Marcel Schmelzer, Thomas Delaney oder Lukasz Piszczek haben den Verein innerhalb der letzten 13 Monate verlassen, ein Führungsteam muss sich ein Stück weit neu finden. Das Thema Hierarchie ist für Terzic entsprechend enorm wichtig.

"Natürlich stehe ich an der Spitze, um das Team zu führen, aber das geht unmöglich alleine. Da habe ich mein Trainerteam, aber auch die Spieler, die ich in die Verantwortung nehme", sagt der Coach: "Da gibt es die erfahrenen Spieler, die durch ihre Geschichte und ihre Vita sehr viel erlebt, mit anderen Trainern gearbeitet und Erfolge gefeiert haben. Deren Meinung ist mir wichtig, ich binde sie häufig ein." Jedes Mal, wenn er etwas an die Gruppe richte, "sind sie die ersten, die sich angesprochen fühlen sollen".

Ich will vorweg gehen, was meine Leistung angeht, aber auch was das Mediale angeht. Niklas Süle

Zu ihnen soll auch Niklas Süle gehören, der seit etwas mehr als einer Woche beim Team ist. "Ich gehöre zu den erfahreneren Spielern. Ich will vorweg gehen, was meine Leistung angeht, aber auch was das Mediale angeht", sagt der Verteidiger und meint damit, "dass ich einer der Ersten bin, die etwas sagen, wenn es nicht so läuft." Das werde auch ein Stück weit von ihm erwartet, seine Position innerhalb der Mannschaft wird in Dortmund eine andere sein als noch in München. "Das ist eine Rolle, in der ich Sachen dazulernen muss, in der ich mich erst mal zurechtfinden muss."

Süle angetan: "Das ist ein sehr guter Haufen"

Der Start im neuen Team zumindest war einfach, findet Süle. "Mir wurde es ziemlich leicht gemacht, natürlich auch weil ich schon ziemlich viele Spieler vorher kannte." Überhaupt: "Ich finde, das ist ein sehr guter Haufen, sehr gut zusammengewürfelt mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten, was in einer Mannschaft immer gut ist."

Der Teamgeist stimme, das wird in den Tagen von Bad Ragaz immer wieder betont. "Bislang ist das sehr positiv. Die neuen Jungs haben sich sehr gut reingefunden, wurden sehr gut aufgenommen", findet Terzic: "Die Jungs haben sofort zueinander gefunden, man merkt wie an der Tischtennisplatte und am Billardtisch vor und nach jedem Essen richtig viel los ist. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir auf einem richtig guten Weg sind."

Eine Gewissheit für mehr allerdings eben nicht: "Ab nächste Woche Freitag zählt das alles nicht. Da geht es um Leistung und Ergebnisse."