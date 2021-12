Patriots-Siegesserie reißt - Colts auf Play-off-Kurs

Die Siegesserie der New England Patriots ist gerissen. Nach zuletzt sieben Siegen in Serie unterlagen die Patriots den Indianapolis Colts mit 17:27.

Die Indianapolis Colts haben einen großen Schritt in Richtung Play-offs gemacht. Sie gewannen am Samstag (Ortszeit) mit 27:17 gegen die New England Patriots mit dem deutschen Profi Jakob Johnson, die in der AFC East mit neun Siegen aus 14 Spielen weiter an der Spitze liegen. Die Colts sind Zweiter in der AFC-South-Division.

Schon nach dem ersten Viertel stand es 14:0 für die Colts. Bis zur Halbzeit kam noch ein Field Goal hinzu. New England brauchte lange, um überhaupt ins Spiel zu finden. Alle 17 Punkte erzielte das Team von Coach Bill Belichick im letzten Quarter, konnte die Wende aber nicht mehr einleiten.

Entscheidend war unter anderem auch, dass Indianapolis New Englands Laufspiel unterband und Quarterback Mac Jones dagegen nicht die besten Lösungen fand. Er brachte nur 26 seiner 45 Pässe an seine Receiver und kam auf insgesamt 299 Yards Raumgewinn. Neben zwei Touchdown-Pässen warf er auch zwei Interceptions.

Bei den Patriots musste zudem Nelson Agholor mit einer Verletzung vorzeitig vom Feld. Überragender Akteur der Colts war Running Back Jonathan Taylor mit 170 erlaufenen Yards und einem Touchdown.