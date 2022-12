Ekeler rennt voran: Chargers sichern sich Play-off-Platz

Die Los Angeles Chargers haben sich durch einen 20:3-Erfolg bei den Indianapolis Colts erstmals seit 2018 den Platz in den Play-offs der NFL gesichert.

Vergangene Saison hatten die Chargers (9:6) die Play-offs nach einer Overtime-Niederlage in Las Vegas am letzten Spieltag noch verpasst. Im zweiten Jahr unter Head Coach Brandon Staley sind sie nach dem deutlichen Sieg in Indianapolis erstmals seit 2018 wieder in der Postseason dabei.

Quarterback Justin Herbert (24/31, 235 Yards, INT) blieb beim dritten Sieg in Folge am Montag (Ortszeit) ohne Touchdownpass. Die Punkte brachten Running Back Austin Ekeler mit zwei kurzen Läufen in die Endzone und Kicker Cameron Dicker mit zwei Field Goals auf das Konto. Ekeler verbuchte damit in der zweiten Saison in Folge mindestens 15 Touchdowns. Das gelang in den vergangenen 15 Jahren nur vier Spielern.

Gebrauchter Abend für Ryan-Ersatz Foles

Bei den Colts erlebte Nick Foles, der für den zuletzt ganz schwachen Matt Ryan spielte, einen gebrauchten Abend. Dem Quarterback unterliefen bei seinem ersten Start für die Colts drei Interceptions, er musste sieben Sacks einstecken. Es war die fünfte Niederlage in Folge unter Interimscoach Jeff Saturday.

In der NFC sind damit fünf von sieben Play-off-Plätze vergeben. Ein weiterer geht an den Sieger der NFC South (Jacksonville Jaguars oder Tennessee Titans). Im Rennen um die letzte Wildcard liegen zwei Runden vor Schluss die Miami Dolphins (8:7) knapp vorne.