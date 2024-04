Schröder in Indianapolis im Handgemenge dabei - Magic kommen gegen Portland davon

Die nächste Niederlage hat das Aus der Brooklyn Nets in Sachen Playoffs so gut wie besiegelt. Die Orlando Magic tragen einen glücklichen Pflichtsieg in die Bücher ein. Die NBA am Dienstagmorgen.

Jalen Smith von den Indiana Pacers muss von Teamkollegen nach einer Auseinandersetzung mit Dennis Schröder (re.) zurückgehalten werden. Getty Images