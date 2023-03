Indian Wells: Marterer, Siegemund und Struff im Hauptfeld

Ein deutsches Trio hat die Qualifikation beim ATP Masters in Indian Wells überstanden und zieht nun ins Hauptfeld ein. Für zwei andere Deutsche war hingegen noch vor Runde eins Schluss.

Laura Siegemund (6:4, 4:6, 6:2 gegen Schmiedlova), Jan-Lennard Struff (7:6, 6:3 gegen Albot) und Maximilian Marterer (6:1, 7:6 gegen Nava) gewannen beim top besetzen Event im kalifornischen Indian Wells am Dienstag (Ortszeit) ihre Partien in der letzten Runde der Qualifikation und ziehen damit in Runde eins ein, die am heutigen Mittwoch beginnt.

Ausgeschieden sind dagegen Eva Lys (4:6 und 6:7 gegen Bonaventure) und Anna-Lena Friedsam (6:7, 7:6, 4:6 gegen Gracheva). Das Hauptfeld bei der mit insgesamt rund 19 Millionen Dollar dotierten Doppel-Veranstaltung der ATP- und WTA-Tour beginnt an diesem Mittwoch. Olympiasieger Alexander Zverev hat zum Auftakt ein Freilos.

